الكويت والناخب بين خياري الفناء أو البقاء!

محلية

أعتقد أن الكويت قد وضعت يوم 29 سبتمبر القادم على مفترق طرق بين البقاء أو الفناء ووضع الاختيار بأكمله على كاهل الشعب وناخبيه ولاحقاً نوابه بالبرلمان القادم، ووضع في الأفق اللاحق خيارات صعبة للقيادة السياسية ستلجأ لها كالكي إن لم يحسن الشعب الاختيار وأعاد انتخاب من يهتم بمصالحه لا مصالح الوطن ممن يخلق الأزمات والانسدادات التي تشغل البلد عن قضاياه الكبرى ومستقبله.

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الخيار الأول المتاح عند ذهابنا لصناديق الاقتراع هو اختيار من أعلنوا بشكل واضح وصارخ رؤيتهم لكويت المستقبل وهو الانتقال بها على أيديهم من القرن 21 إلى القرن الواحد دون العشرين، وهي رؤية واضحة وضوح الشمس ولا تحتاج لاجتهاد كونها قائمة وقاتمة ومعمولاً بها لدى نظام «طالبان» في أفغانستان ومثلها إمارات «داعش» و«القاعدة» في غرب العراق وشرق سورية والصومال وليبيا واليمن ونيجيريا وصحراء مالي فلا تعليم ولا صحة ولا حقوق إنسان أو تمكين للنساء، بل جهل وحروب متصلة بالداخل والخارج، ولوردات حرب يثرون ثراء فاحشاً من دماء الشعوب ونشر الكراهية والأحقاد في المجتمع الواحد... هذا الخيار متوافر وسيفعَّل حال انتخابنا من أعلن رغبته بتحويلنا إلى... «طالبان» أو إمارة داعشية أخرى!

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الخيار الثاني وهو متوافر كذلك بيدنا، أن نختار من لديه أجندة وخارطة طريق عصرية وحديثة أشبه بخرائط طرق الدول الخليجية الخمس التي تحترم بها كرامة الإنسان وتحترم حقوقه وتمكن بها النساء ويعم التسامح ربوع وأركان دولها حيث تحترم بها الدولة كل الأديان والمذاهب، ولديها خطط فاعلة وناجحة لمرحلة ما بعد النفط التي تظهر أرقامها الاقتصادية ومعها أرقام السائحين والمستثمرين وعلى رأسهم للعلم المتشددون الكويتيون أنهم نجحوا أيما نجاح في ذلك التوجه المنفتح وأننا بقينا الدولة الخليجية ولربما الوحيدة في العالم المعتمدة كلياً على النفط حيث إن الخيار البديل الوحيد يقتضي الانفتاح ومواكبة العصر.

الخيار بأكمله لنا فلنختر الانغلاق والموت أو الانفتاح والحياة ولا خيار ثالثاً بينهما.

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آخر محطة:

أولويات ما بعد الانتخابات إن انتخبنا أغلبية عاقلة غير متشنجة قلبها وولاؤها فقط للكويت ولا ولاء آخر.

1- تعديل الدستور ولائحة المجلس للأفضل تعلماً من تجارب الماضي.

2- ترك رجال السلطتين الأولى والثانية يعملون مع بعضهم البعض لما فيه مصلحة الكويت بعيداً عن الأضواء عبر مبدأ تعاون السلطات لا تعاركها.

3- تغيير كامل وجذري للتشريعات لما يخدم مشروع كويت المركز المالي وتشجيع القطاع الخاص للقيام بدوره كبديل للنفط وإلغاء تشريعات التشدد.

4- التحول بالشعب ونوابه من الاهتمام بالسياسة المفرقة والمدمرة إلى الاهتمام والانشغال بالاقتصاد المجمِّع والمعمِّر.

