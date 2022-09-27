معرض «شامبليون طريق الهيروغليف».. يعيد للمصريين صوتهم

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يستعيد معرض «شامبليون طريق الهيروغليف» في متحف «لوفر-لنس» في شمال فرنسا، التجربة والمغامرة الإنسانية والفكرية للعالم الفرنسي جون فرانسوا شامبليون، الذي فك رموز الكتابة الهيروغليفية التي كانت مهملة منذ 1500 سنة، وسلط الضوء على ثلاثة آلاف سنة من الحضارة المصرية.

وينطلق المعرض، غدا بالتزامن مع مرور 200 عام على فك جان فرنسوا شامبليون لغز الكتابة الهيروغليفية ما شكل «نقطة تحول فعلية في العلوم الإنسانية»، على ما تؤكد إيلين بويون أحد مفوضي هذا المعرض.

ويضع المعرض نابغة اللغات هذا في إطاره التاريخي من خلال أكثر من 350 عملا، ما يسمح بالغوص في آن واحد بالعصور المصرية القديمة وأيضاً في حقبة شامبليون الذي ولد في «عصر الأنوار» في العام 1790 في خضم الثورة الفرنسية، في كنف عائلة مثقفة لكنها متواضعة الحال.

وتقول مديرة متحف لوفر- لنس ماري لافاندييه «إنه معرض تاريخ، تاريخ المتاحف، تاريخ العلوم وهو قصة سيرة أيضا» يلقي الضوء على «هذا الحيز المهم من تاريخ البشرية» الذي تحويه الحروف الهيروغليفية. وتضيف «تشكل مصر القديمة أحد أسس ذاكرة البشرية»، وتستمر في إثارة الحلم «من خلال الجمال وغنى الأساطير فضلا عن الأشياء المحفوظة بشكل رائع»، مرحبة باستضافة المتحف «هذا المعرض الرئيسي» في الذكرى المئوية الثانية.

ومن القطع الرئيسية في المعرض، منحوتة «الكاتب الجاثم» الذي يراقب العالم بنظراته الثاقبة منذ العام 2500 قبل الميلاد.

وفي المقابل، بقي حجر الرشيد الذي اكتُشف خلال حملة بونابرت في مصر ونقله الإنكليز لاحقا، في لندن في المتحف البريطاني الذي سيكرس بدوره اعتباراً من 13 أكتوبر معرضاً لفك رموز الكتابة الهيروغليفية الذي كان موضع سباق بين علماء في تلك الفترة. وكان شامبليون نفسه عمل على نسخ من حجر الرشيد الذي يضم ثلاث كتابات هي الهيروغليفية واليونانية والديموطيقية. ويتضمن المعرض أيضاً نسخاً عن حجر الرشيد من تلك الفترة.

