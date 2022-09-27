سارة صبري.. أول «سائحة فضاء» مصرية

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تناقل كثيرون اسم المهندسة سارة صبري بشكل واسع في الآونة الأخيرة بعدما جرى الاحتفاء بها كونها أول مصرية تصعد إلى الفضاء، فيما بات يعرف خلال السنوات القليلة الماضية بـ«سياحة الفضاء» وهي رحلة قصيرة تدوم نحو 11 دقيقة فقط بين الانطلاق والعودة إلى الأرض. وستشارك سارة في مهمة تطلقها مؤسسة «الفضاء من أجل الإنسانية» بالتعاون مع شركة «بلو أورجن» المملوكة للملياردير الاميركي رئيس مجلس إدارة شركة «أمازون» جيف بيزوس وستكون واحدة من افراد طاقم مكون من 6 أشخاص على متن مركبة «نيو شيبرد»، وهو نظام صاروخي شبه مداري قابل لإعادة الاستخدام. وثار جدل واسع حول الرحلة حيث ذهب البعض لمنح المهندسة المصرية لقب «رائدة فضاء» لكن سارة أكدت أنها «سائحة فضاء من المواطنين» وهي ليست رائدة فضاء بالمعنى الدارج. وبدأت «السياحة الفضائية» برحلة رجل الأعمال الأميركي دينيس تيتو في 28 أبريل 2001 ويوجد حاليا 6 شركات متخصصة في هذا النوع من الرحلات باعتبارها مقدمة لما اطلق عليه «اقتصاد الفضاء» المستقبلي.