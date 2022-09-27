3 مليارات دينار تراجعاً في فوائض ميزانية 2022/2023

مال وأعمال

أطلقت مصادر عبر النهار جرس انذار، بشأن عدم ديمومة اسعار النفط ورفاهيته، موضحة ان تنويع مصادر الدخل بات ضرورة وليس خياراً، في ظل تراجعات حادة منيت بها اسعار النفط على وقع تواصل التوترات الجيوسياسية الناجمة عن الحرب الروسية - الأوكرانية، والتي قلبت موازين الكثير من اسواق السلع والخدمات رأساً على عقب ومن بينها النفط.

وبينت، ان تراجعات خام برنت الى ما دون 85 دولاراً للبرميل وتواصل تراجع سلة اوبك الى 92.67 دولاراً للبرميل، سينعكس بشكل سلبي على فائض الميزانية المتوقع للعام المالي الحالي 2022/2023، لافتة الى انه اذا ما استمر تراجع اسعار النفط بنفس الوتيرة، فان تلك الفوائض يمكن ان تتراجع بحدود 3 مليارات دينار.

وتساءلت المصادر عن الاجراءات التي اتخذتها الكويت لرفع الايرادات غير النفطية ؟، مثل بقية الدول التي فتحت ابوابها امام السياح عبر اطلاق انواع مختلفة من التأشيرات وسهلت دخولهم الى اراضيها وأقامت مشاريع سياحية بالمليارات وعززت بنيتها التحتية لاستقبال زوارها.

وتابع: اين الاصلاحات المالية التي نادت بها الحكومة وعلى رأسها تطبيق الضريبة المضافة والانتقائية التي تمت المناداة بها اسوة ببقية الدول المجاورة؟، لافتة الى ان الكويت تأخرت كثيراً في تطبيق اصلاحات ادارية ومالية كثيرة كان تطبيقها سيخفف عن كاهل الميزانية ما تنوء به من نفقات غير مبررة وأنهكت الميزانية العامة للدولة لسنوات عديدة.

وأشارت المصادر، الى ان الحكومة باتت مطالبة عن اي وقت مضى بالاسراع بتنفيذ مشاريع مدرة للدخل والعمل على تسريع وتيرة الانجاز في الخطط التنموية التي اعتمدتها الحكومة وأقرها مجلس الأمة.

وأوضحت المصادر ان ارتفاع معدلات خريجي الجامعات والمعاهد يمثل تحدياً كبيراً امام الحكومة لخلق وظائف لتلك الأعداد على المدى الطويل، اذ تقدر الأعداد المتوقع دخولها الى سوق العمل بحلول 2035 بأكثر من 420 الف وظيفة.

