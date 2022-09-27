356 مليون دينار خسائر البورصة

مال وأعمال

واصلت البورصة انهيارها لليوم الثاني على التوالي مع استمرار حالة انعدام الثقة والمخاوف من حدوث ركود عالمي مع رفع الفائدة وتراجع النفط واتجاه الدول الى تقليص السيولة لمواجهة التضم.

وقد اقفلت مؤشرات بورصة الكويت في المنطقة الحمراء في جلسة أمس متراجعة بشكل جماعي عدا المؤشر الرئيسي، وشهدت القيمة السوقية هبوطاً بنسبة 0.8 في المئة وبنحو 356 مليون دينار من 43.011 مليار دينار إلى 42.655 مليار دينار، لتكسر حاجز الـ 43 مليار دينار لأول مرة منذ تسعة أشهر في جلسة 26 يناير والتي بلغت فيها القيمة الرأسمالية 42.971 مليار دينار. وانخفضت القيمة الرأسمالية للسوق الأول بنحو 371 مليون دينار وبنسبة 1 في المئة من 33.963 مليار دينار إلى 33.592 مليار دينار، في المقابل ارتفعت القيمة السوقية للسوق الرئيسي بنسبة 0.16 في المئة وبقيمة 15 مليون دينار من 9.047 مليارات دينار إلى 9.062 مليارات دينار.

وتراجع المؤشر العام بنسبة 0.8 في المئة وبـ 60.04 نقطة من 7244.09 نقطة إلى 7184.05 نقطة، وانخفض السوق الأول بنسبة 1.09 في المئة وبنحو 88.8 نقطة من 8121.8 نقطة إلى 8033.03 نقطة، كما تقلص المؤشر الرئيسي 50 بنسبة 0.72 في المئة وبـ 39.9 نقطة من 5544.46 نقطة إلى 5584.4 نقطة.

في المقابل ارتفع المؤشر الرئيسي بنسبة 0.16 في المئة وبنحو 10.6 نقطة من 5782.9 نقطة إلى 5772.2 نقطة، ليشهد تداول 118.96 مليون سهم بقيمة إجمالية بلغت 12.17 مليون دينار وذلك عبر 6.1 آلاف صفقة. ورغم هذه التراجعت إلا أن وتيرة التداولات شهدت قفزة نمواً واضحاً، حيث ارتفعت سيولة الجلسة بنسبة 29.1 في المئة من 57.39 مليون دينار في جلسة الأحد إلى 74.1 مليون دينار، وزادت أحجام التداول بنسبة 11.1 في المئة من 209.17 ملايين سهم إلى 232.5 مليون سهم، كما صعدت الصفقات من 14.1 ألف صفقة إلى 17.6 ألف صفقة.

قطاعياً شهدت الجلسة تراجعاً بـ11 قطاعاً على رأسها السلع الاستهلاكية بـ3.10 في المئة، بينما ارتفع قطاع الطاقة وحيداً بـ11.04 في المئة، فيما استقر قطاع الرعاية الصحية. وعلى مستوى الأسهم، تصدر سهم «المنار» القائمة الحمراء بـ14 في المئة، بينما تقدم «نابيسكو» الارتفاعات بـ22.72 في المئة، بعد إعلان الشركة تسلمها أمراً تغييرياً من شركة نفط الكويت في مناقصة بقيمة 15 مليون دينار.

وتقدم سهم «جي إف إتش» المرتفع 0.38 في المئة الكميات بـ24.01 مليون سهم، بينما تصدر «بيتك» السيولة بقيمة 19.82 مليون دينار، متراجعاً 1.26 في المئة.

