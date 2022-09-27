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مال وأعمال

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مخاوف الركود تواصل الضغط على أسواق الخليجية


تراجعت مؤشرات أسواق الأسهم الخليجية في تعاملات بسبب موجة المخاوف من حدوث تباطؤ اقتصادي عالمي التي تسيطر على المستثمرين ما يدفع الأسواق العالمية لتسجيل خسائر.
وهبطت مؤشرات الأسهم الرئيسة في بورصة وول ستريت لتغلق على انخفاض كبير نهاية الأسبوع، حيث واصل المستثمرون المذعورون إعادة ترتيب أوضاعهم وسط مخاوف من أن يؤدي تشديد السياسة النقدية إلى دفع الاقتصاد إلى الركود. وانخفض مؤشر سوق الأسهم السعودية امس الاثنين بنسبة 40 %، ليصل إلى 11118 نقطة، إذ تأثر أيضا بهبوط أسعار النفط. ارتفعت أسعار النفط بشكل طفيف في التعاملات المبكرة، بعد أن تراجعت إلى أدنى مستوياتها منذ ثمانية أشهر الأسبوع الماضي متأثرة بارتفاع الدولار ومخاوف من أن تؤدي الزيادات الحادة في أسعار الفائدة على مستوى العالم إلى ركود والإضرار بالطلب على الوقود. وبلغت قيمة تداولات الأسهم السعودية، خلال الجلسة نحو 1.8 مليار ريال وكمية الأسهم المتداولة 40 مليون سهم.
وارتفعت أسعار 134 سهما، فيما تراجعت أسعار 56 سهما، من بين 217 شركة مدرجة.


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