قوة الدولار ترهق الذهب

مال وأعمال

استقرت اسعار الذهب قرب ادنى مستوى لها منذ عامين ونصف العام متأثرة بارتفاع الدولار ومع تبني البنوك المركزية الرئيسة موقفا صارما بشأن اسعار الفائدة لخفض التضخم.

وتراجع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.3 في المئة الى 1637.85 دولارا للأونصة. وتراجعت الأسعار واحد في المئة في وقت سابق من الجلسة الى ادنى مستوى لها منذ ابريل 2020 مسجلة 1626.41 دولارا. وهبطت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.6 في المئة الى 1645 دولارا. وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس اداء العملة الأميركية امام ست عملات رئيسة، الى اعلى مستوى له منذ عام 2002 مدعوما بانخفاض الجنيه الاسترليني. ورفع الاحتياطي الفيدرالي الأميركي وعدد من البنوك المركزية الكبرى الأخرى اسعار الفائدة الأسبوع الماضي مما اثار مخاوف بشأن تأثيرها على النمو.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفض سعر الفضة في المعاملات الفورية 1.6 في المئة الى 18.54 دولارا للأونصة بعد ان انخفض في وقت سابق الى ادنى مستوى له منذ اكثر من اسبوعين. وارتفع سعر البلاتين 0.5 في المئة الى 858.40 دولارا وارتفع سعر البلاديوم 0.9 في المئة الى 2084.79 دولارا.

