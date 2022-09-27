الجوع يهدد العالم.. عبر بوابتي المناخ والأسمدة

مال وأعمال

انطلقت تحذيرات أممية من خطر المجاعة الذي اصبح يهدد الملايين حول العالم، وذلك بسبب تداعيات التغيرات المناخية والحرب الروسية الأوكرانية، وانعكاسها على صناعة الأسمدة وارتفاع اسعار الطاقة اضافة الى تداعيات جائحة «كورونا».

الدكتور نادر نور الدين، الخبير الاستراتيجي بالجمعية العمومية لمنظمة الزراعة والأغذية للأمم المتحدة «فاو»، قال في حديث لموقع «سكاي نيوز عربية»: اعداد الجوعى زادت لأكثر من 400 مليون نسمة، منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير الماضي، وذلك يرجع الى ارتفاع اسعار الغذاء بشكل كبير وغير مسبوق.

الأزمة لا تتمثل في ندرة الغذاء، لكن المشكلة الأكبر في ارتفاع اسعار الغذاء، وهذا ما نسميه «الوجه الجديد للجوع» او «الجوع المستتر»، حيث تكون السلعة متوفرة في الأسواق لكنها تفوق قدرة الفقراء على الشراء.

يتمثل السبب الرئيس في ازمة الغذاء في ان روسيا وأوكرانيا كانتا تتحكمان في 34 في المئة من صادرات الغذاء والسلع الاستراتيجية، وبالتالي فان خروج هذه النسبة من التجارة العالمية لا بد ان يؤدي الى ارتفاع اسعار الغذاء، ولذلك تضاعفت اسعار القمح، ووصل الى قرابة 500 دولار للطن.

وتضاعفت أسعار الطعام ووصلت الى 2500 دولار للطن، وان كانت بدأت تعود الآن الى معدلها الطبيعي الذي يتراوح بين 1250 و1500 دولار.

جاء ارتفاع اسعار البترول ليمثل عبئا جديدا على الأمن الغذائي، حيث ان البترول يمثل ثلث تكاليف انتاج الغذاء، سواء في تكاليف الشحن والتفريغ او الآلات الزراعية، وصناعة الأسمدة والمبيدات ومنظمات النمو، والصناعات الغذائية بالكامل تعتمد على الطاقة.

ارتفاع اسعار البترول ادى الى ارتفاع اسعار النقل البحري من 3 الى 4 اضعاف، فمثلا تكلفة طن القمح ارتفعت من 10 دولارات للطن الى 50 دولارا للطن، وهو ما مثل عبئا كبيرا على الدول الفقيرة.

وأشار نور الدين الى ان العالم يعاني منذ سنوات من تداعيات التغيرات المناخية، وحاليا يضرب الجفاف القرن الافريقي «الصومال وجيبوتي وجنوب اثيوبيا وشمال كينيا»، بسبب انعدام فيضانات الأنهار او انعدام الأمطار، وهو ما تسبب في معاناة الملايين من الجوع.

وأضاف: من جهة اخرى، فان السيول المطرية اغرقت ثلث الأراضي الباكستانية، وباكستان هي من الدول ذات الكثافة السكانية والمنتجة للغذاء والكساء، ومن الدول الكبرى المصدرة للقطن، وبالتالي فان غرق ثلث اراضيها يمثل ضررا بالغا بالأمن الغذائي.

