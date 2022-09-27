منظمة التعاون تخفض نمو الاقتصاد العالمي

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أظهر تقرير صدر حديثا لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ان الاقتصاد العالمي سيتعرض لصدمة اكبر مما كان متوقعا العام المقبل، بسبب آثار الحرب الروسية في اوكرانيا.

وفي تقرير قاتم بعنوان «يدفعون ثمن الحرب»، اشارت المنظمة التي تتخذ من باريس مقراً لها الى ان الصراع في اوكرانيا ادى الى تفاقم الضغوط التضخمية، في الوقت الذي كانت فيه تكاليف المعيشة تشهد ارتفاعا سريعا بالفعل.

وأوضح تقرير المنظمة ان قيام البنوك المركزية حول العالم برفع الفائدة لمواجهة التضخم انعكس سلبا على معدلات نمو الاقتصاد العالمي الذي ما يزال تحت تأثير وباء «كورونا».

وقالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في تقريرها «توقعات النمو العالمي اصبحت قاتمة، بعد انعطاف نحو الأسوأ لعدد من المؤشرات». وأضافت ان النمو العالمي قد تبأطا بقوة في الربع الثاني من هذا العام، كما ان البيانات في العديد من الاقتصادات «تشير الآن الى فترة طويلة من النمو الضعيف».

وخفضت المنظمة توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمي لعام 2023 الى 2.2 في المئة، انخفاضا من 2.8 في المئة في تقديرها السابق في يونيو.

