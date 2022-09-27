الأمم المتحدة كرّمت عدنان يوسف

مال وأعمال

منح الكونغرس الدولي للمسؤولية المجتمعية رئيس مجلس إدارة جمعية مصارف البحرين، عدنان أحمد يوسف، العضوية الشرفية للكونغرس الدولي للمسؤولية الاجتماعية، كما تم منحه جائزة «مناصر» لمبادئ الاتفاق العالمي للأمم المتحدة (الفئة الفخرية) من قبل الشبكة الوطنية للاتفاق العالمي للأمم المتحدة.

وجاء تكريم عدنان يوسف بهذه الجوائز العالمية نظير إسهاماته الطويلة والكبيرة في برامج وأنشطة المسؤولية الاجتماعية على المستويات المحلية والعربية والعالمية، والمبادرات العديدة التي أشرف على تنفيذها في هذا الشأن.

وتم هذا التكريم خلال أعمال الكونغرس الدولي للمسؤولية المجتمعية في نسخته الثالثة، والذي عقد تحت شعار «نحو تبني مبادرة دليل استرشادي للمواصفة القياسية للمسؤولية المجتمعية بالدول العربية»، بتنظيم من الشبكة الإقليمية للمسؤولية المجتمعية وبالتعاون مع جامعة عمان العربية وبرعاية كريمة من عبدالله معتوق المعتوق خلال الفترة من 22 إلى 24 سبتمبر 2022.

وفي هذه المناسبة، أعرب الرئيس التنفيذي لجمعية مصارف البحرين، وحيد القاسم، عن اعتزازه واعتزاز الجمعية والقطاع المصرفي في البحرين بنيل عدنان يوسف هذه الجوائز المرموقة، مشيدا بالمسيرة المهنية الطويلة والغنية في مجال المسؤولية المجتمعية لرئيس مجلس إدارة جمعية مصارف البحرين، معتبرا أن هذا التكريم هو تكريم لمملكة البحرين التي وفرت كافة الظروف والمستلزمات اللازمة لتكون مركزا لمبادرات المسؤولية المجتمعية إقليميا وعربيا.

وناقش المشاركون في المؤتمر مواضيع تتعلق بمواصفات ومقاييس المسؤولية المجتمعية العالمية بتناول مرجعيات وطنية وإقليمية ودولية ودور مواصفات ومقاييس المسؤولية المجتمعية وعرضوا قصص نجاح في تطبيقات المسؤولية المجتمعية والمواءمة مع المواصفات والمقاييس العالمية بالمؤسسات العربية. كما ناقشوا نموذج عمل مقترح لمشروع عربي لبناء مواصفة قياسية للمسؤولية المجتمعية ودور سفراء المسؤولية والشراكة المجتمعية لقيادة جهود تبني مواصفة قياسية للمسؤولية المجتمعية بالدول العربية. كما شهدت الفعالية الإعلان رسمياً عن افتتاح «مكتب الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية» في المملكة الأردنية الهاشمية في مقر جامعة عمان العربية.

