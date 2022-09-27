«الصندوق الكويتي» شارك في مؤتمر اتحاد الطلبة في فرنسا

مال وأعمال

شارك الصندوق الكويتي في فعاليات المؤتمر السنوي الثالث للاتحاد الوطني لطلبة الكويت فرع فرنسا، المقام تحت شعار «الكويت بشبابها» في مدينة مونبليه الفرنسية. وقد ضم المؤتمر الطلبة الكويتيين الدارسين في الجمهورية الفرنسية والدول المجاورة.

وتمثلت مشاركة الصندوق بجناح خاص ضمن معرض الفرص الوظيفية المصاحب للمؤتمر، كما قدم نائب مدير إدارة العمليات لشؤون غرب أفريقيا ثامر الفيلكاوي ندوة خلال المؤتمر استعرض فيها مسيرة إنجازات الصندوق ودوره التنموي مختلف بلدان العالم. بالإضافة الى مبادراته المحلية خاصة برنامج تدريب وتأهيل المهندسين والمعماريين الكويتيين حديثي التخرج.

وتأتي مشاركة الصندوق في فعاليات المؤتمر، ضمن إطار استراتيجية المسؤولية الاجتماعية تجاه قطاعي الشباب والتعليم، ومن منطلق ايمانه بأهمية زيادة الحصيلة العلمية بما يصب في مصلحة الطالب الكويتي الاكاديمية والعلمية على حد السواء.

