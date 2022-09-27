«الكويتية» دشَّنت مركز «علاقات العملاء» بحلة جديدة

مال وأعمال

في إطار حرصها على تقديم أفضل الخدمات لعملائها ولتسهيل سبل التواصل والاتصال معهم، دشنت شركة الخطوط الجوية الكويتية مركز علاقات العملاء بحلة جديدة في المبنى الرئيس للشركة الكائن في منطقة الضجيج.

وفي هذا الصدد، قال مدير دائرة خدمة العملاء مشعل لفا المطيري: «يسر الخطوط الجوية الكويتية أن تعلن عن تدشين مركز علاقات العملاء الجديد الذي يتميز بموقع ممتاز سهل الوصول اليه كما يتمتع بخصوصية تامة لاستقبال العملاء من خلال استراحة تليق بعملاء الناقل الوطني، حيث يقدم المركز خدمات تلقي الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات بما يسهم في الوصول إلى أفضل مستويات الجودة في الخدمة».

وأضاف المطيري: «يأتي إعادة افتتاح المكتب ضمن خطة الخطوط الجوية الكويتية الاستراتيجية لتحسين وتطوير تجربة العملاء وتلمّس احتياجاتهم وتلبية رغباتهم بما يتناسب مع طموحاتهم في تلقي خدمات تمتاز بالراحة والرفاهية وذلك عبر اختيارهم الطائر الازرق ناقلاً لرحلاتهم المفضلة، حيث ان الخطوط الجوية الكويتية تسعى بشكل دؤوب لقياس مدى رضا العملاء وهو ما نجحت به في الآونة الاخيرة من خلال ما حققته بالوصول إلى المرتبة 76 عالمياً لعام 2022 بعد أن كانت في المرتبة 179 عالمياً في العام 2021 وذلك وفقاً للتقييم السنوي لأفضل 100 شركة طيران حول العالم بحسب موقع سكاي تراكس».

وذكر المطيري قائلاً: «بجانب تدشين المركز، فإن الخطوط الجوية الكويتية تمنح العميل العزيز عدداً من القنوات المختلفة للتواصل عبر مركز الاتصال 171 كتلقي الاستفسارات واجراء الحجوزات والباقات أو من خلال ارسال رسالة إلى البريد الالكتروني«[email protected]».

