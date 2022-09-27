«أجيليتي» تستثمر في منصة التجارة الإلكترونية «Shiprocket»

مال وأعمال

أعلنت أجيليتي، أنها ومن خلال ذراعها للاستثمار التكنولوجي Agility Ventures، قد استثمرت في Shiprocket، وهي منصة رائدة في تكنولوجيا التوصيل وإدارة طلبات التجارة الإلكترونية ومقرها نيودلهي - الهند.

وقد ساعد الدعم الذي قدمته Agility Ventures خلال عام 2021 Shiprocket في توسعها بالشرق الأوسط، ومنذ ذلك الحين، عملت أجيليتي على ربط Shiprocket مع شركائها اللوجستيين الإقليميين والمحليين والموردين وغيرهم من ذوي المصلحة.

بهذه المناسبة، أوضحت هنادي الصالح، رئيس مجلس إدارة أجيليتي وفريق أجيليتي Ventures عند إعلانها عن هذا الاستثمار أن استراتيجية أجيليتي تتضمن خططاً لتوسيع ريادتها في مجال الخدمات اللوجستية الرقمية والتجارة الإلكترونية في الأسواق عالية النمو، وتقوم بذلك من خلال التطوير الداخلي والاستحواذات والاستثمار في الشركات الناشئة المبتكرة.

وأضافت الصالح إن لدى Shiprocket «ميزة الأولوية» في السوق التجارة الإلكترونية الضخم المرتقب في الهند، وقد قامت بابتكار منتجات ناجحة تشهد إقبالًا متزايداً في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بما في ذلك خدمات ما بعد الدفع لممارسي التجارة الإلكترونية من الشركات الصغيرة.

وقالت الصالح: «لقد تميزت Shiprocket من خلال بناء منتجات متطورة تعمل على حل المشكلات اللوجستية الرئيسة لشركائها خلال مراحل توسعهم، تماماً مثلما دعمت PayPal التجار من خلال تزويدهم بحلول الدفع. كما نجحت Shiprocket أيضاً في سد فجوة كبيرة في قطاع التجارة الإلكترونية من خلال تزويد عملائها من الشركات الاستهلاكية بتجربة سلسة لعمليات ما بعد الشراء بما في ذلك خدمات التوصيل.»

ومن جانبه، قال أكشاي غولاتي، الشريك المؤسس لـ Shiprocket: «يعد الشرق الأوسط سوقاً رئيسياً لـــ Shiprocket، ونحن نعمل على توفير أفضل الحلول التكنولوجية لبائعي التجارة الإلكترونية وللعلامات التجارية التي تبيع منتجاتها للمستهلك مباشرة وللشركات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة عبر منصات Shiprocket Direct وWigzo. يسعدنا الترحيب بأجيليتي كمستثمر في Shiprocket ونتطلع إلى العمل معهم وإلى النمو في المنطقة».

