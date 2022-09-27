«الوطني» فاز بجائزتي العمل الاجتماعي وتوطين الوظائف

مال وأعمال

كرَّمت لجنة وزراء الشؤون الاجتماعية لدول مجلس التعاون الخليجي بنك الكويت الوطني لفوزه بجائزتي المشروع الرائد في العمل الاجتماعي على مستوى القطاع التجاري الخاص وذلك عن مشروعه المرشح «برنامج تمكّن لتدريب الكويتيين حديثي التخرج، وكذلك تتويجه بجائزة الريادة في مجال إحلال وتوطين الوظائف على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي.

وبحضور الدكتور نايف الحجرف الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج و وزير التجارة والصناعة، وزير الشؤون الاجتماعية الكويتي فهد الشريعان، سلم وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودي المهندس أحمد الراجحي الجوائز لمساعد مدير عام إدارة العلاقات العامة في بنك الكويت منال المطر، والمدير في إدارة استقطاب المواهب في بنك الكويت الوطني مبارك العنزي، وذلك في الحفل التكريمي المصاحب لاجتماعات اللجان الوزارية الذي أقيم في فندق كراون بلازا في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية.

وتم ترشيح برنامج تمكّن التدريبي لجائزة المشروع الاجتماعي الرائد باعتباره تجربة تدريبية مبتكرة للخريجين الكويتيين الشباب تهدف إلى نقلهم لمستوى إضافي من التنمية الذاتية يدور حول العمل على تحدٍ حقيقي في الأعمال وتشكيل أفكار العمل إلى جانب أنه يعد فرصة استثنائية للكفاءات الوطنية من الجامعيين حديثي التخرج الذين هم بأمس الحاجة إلى هذا النوع من التجربة العملية المكثفة والغنية ليتحولوا إلى قوى عاملة فاعلة ومؤثرة.

وكان بنك الكويت الوطني قد استثمر في البرنامج على مدى ثلاث سنوات وما زال البرنامج مستمراً بالشراكة مع Creative Confidence وهي شركة استشارات وتدريب كويتية متخصصة في الابتكار والإبداع والتعاون. ويشار أنه على مدى السنوات الثلاث الماضية، قدم البرنامج فرصة تدريب وتطوير 120 متدرباً ومتدربة من الكوادر الوطنية، وقد توجه ما يقارب نصف مخرجات البرنامج للعمل في القطاع الخاص ومن ضمنه البنك الوطني.

وبهذه المناسبة، أعربت المطر عن الاعتزاز بهذا الفوز لبرنامج تمكّن التدريبي لاسيّما وأن هذا المشروع لا يقتصر أهميته على توفير التدريب والتنمية الذاتية للشباب الكويتي وإنما يركز على اكتشاف المواهب والاستثمار بها في الإبداع والابتكار، كما أنه يوفر لسوق العمل رؤى فريدة حول الاهتمامات والاحتياجات والتفضيلات في السوق قد لا يكون متاحا التعرف عليها في وسائل وأساليب أخرى.

وقالت « بنك الكويت الوطني يرى في هذا المشروع نموذجاً لمشاريع تتبنى الشباب وتوقظ أحلامهم وتكتشف مواهبهم».

وشددت المطر على أن بنك الكويت الوطني يولي البرنامج أهمية كبرى للبرنامج كونه مبتكر وفعال وقادر على تحقيق تطلعات بنك الكويت الوطني وخططه في إيجاد مكانة للشباب والاستثمار بالطاقات الجديدة، كما أنه قد تم تصميمه خصيصاً لمواجهة التحديات والمنافسة في السوق واختبار أفكار خلاقة وإعطائها مساحتها اللازمة للانطلاق والإبهار.

معايير الاستدامة

وأضافت أن قيمة المشروع الحقيقية بتحقيقه العديد من معايير الاستدامة في المجتمع، لاسيّما إسهامه في النمو الاقتصادي ومستوى الانتاجية والتطور بالنظر إلى إمكانيات المشروع وقدرته على تعزيز الامكانات الاقتصادية والاجتماعية خاصة إذا ما أخذنا بعين الاعتبار دوره في سد الفجوة بين الطلاب والقوى العاملة من خلال إنشاء عملية توظيف مختلفة للمشاركة، وتشجيع الكويتيين للعمل في القطاع الخاص.

كما نوّهت إلى أنه «بقدر فخرنا بقدرتنا على إطلاق المشاريع الرائدة نعتز بشبابنا وشباتنا الذين بمواهبهم وحماسهم كانوا قيمة مضافة في مختلف نسخ برنامج تمكن».

ويشار إلى أن بنك الكويت الوطني بدأ بشراكته الاستراتيجية مع Creative Confidence في العام 2020 كشراكة حصرية لانطلاق هذا البرنامج. ويقدم البرنامج فرصة تدريب وتطوير لمدة شهرين عبارة عن التزام بدوام كامل لمدة 10 أسابيع وعلى مدار 5 أيام في الأسبوع.

وتجدر الإشارة إلى أن استمرارية البرنامج تعكس تمسك البنك بما يقدمه البرنامج من قيمة مضافة وفرصة استثنائية للكفاءات الوطنية من الجامعيين حديثي التخرج الذين هم بأمس الحاجة إلى هذا النوع من التجربة العملية المكثفة والغنية ليتحولوا إلى قوى عاملة.

ريادة في التوطين

وتأتي الجائزة الثانية التي تسلمها البنك لتميزه في مجال إحلال وتوطين الوظائف على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي لتبرهن على الدور الرائد الذي يقوم به البنك على صعيد الاستثمار في الكفاءات المحلية، وهو ما يجعل البنك جهة العمل الأكثر جذباً للكفاءات الكويتية، حيث تتمثل استراتيجيته في السعي الدؤوب نحو جذب أفضل المواهب ودعم أهداف رؤية كويت جديدة 2035 الرامية لزيادة توظيف المواطنين الكويتيين في القطاع المصرفي ودعم الاقتصاد الوطني من خلال استقطاب المواهب المحلية.

ويعد الوطني أكبر مؤسسات القطاع الخاص الكويتي توظيفاً للعمالة الوطنية بنسبة تبلغ 74.6% بنهاية 2021، وذلك تماشياً مع استراتيجيته الخاصة بجذب واستقطاب الكفاءات الوطنية المؤهلة وتطوير مهارتهم من أجل إعداد قادة مؤهلين للمستقبل على أعلى مستوى.

كما يواصل البنك دوره التاريخي في دعم التنوع والمساواة كأساس ومحور هام في تبني الاستدامة خلال عملية التوظيف حيث شكلت الإناث 44.4% من عمليات التوظيف الجديدة التي تمت خلال العام الماضي، وهو ما يؤكد على التزام البنك بالمساواة بين الجنسين، وبالإضافة إلى ذلك عزز البنك من هذا الالتزام مع بلوغ الإناث 45.6% من إجمالي الموظفين كما دعم تمكين المزيد من السيدات من خلال التوجيه وتوفير فرص أمام تطورهن الوظيفي، كما يحرص البنك على توفير فرص توظيف للمواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة حيث بلغت نسبة توظيفهم نحو 0.4% من إجمالي عدد الموظفين.

وتأكيداً على تكريس دوره كأحد أكبر الداعمين للكوادر الوطنية الشابة وتأهيلهم لسوق العمل يشارك البنك في مختلف معارض التوظيف بهدف تقديم خدمات تثقيفية وتنويرية تساعد الشباب الباحثين عن فرص عمل بالقطاع الخاص في اتخاذ القرار المناسب بشأن مستقبلهم الوظيفي.

وتتبوأ استراتيجية البنك لتطوير كوادره مكانة مهمة في صميم خططه الاستراتيجية وذلك لأيمانه بأن كفاءة فريق العمل تضمن جودة ما يقدمه من خدمات مصرفية بشتى أنواعها وعلى مستوى الأسواق المختلفة التي يعمل بها كما يستثمر الوطني وبقوة في موظفيه الذين يعدهم ثروته الحقيقية، حيث يوفر أفضل البرامج التدريبية وورش العمل التي تطور مهاراتهم الخاصة بالقيادة وتنفيذ الاستراتيجيات وإدارة التغيير والابتكار لمواكبة التطورات المتلاحقة التي تشهدها الصناعة المصرفية.

