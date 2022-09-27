مي عمر اعتذرت عن المشاركة في بطولة مسلسل «سره الباتع»

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اعتذرت الفنانة مي عمر مؤخراً عن المشاركة في بطولة مسلسل «سره الباتع»، إخراج خالد يوسف.

وجاء اعتذار مي عمر نظراً لإنشغالها بتصوير بعض الأعمال الأخرى، وحالياً تواصل الشركة المنتجة ترشيح باقي أبطال العمل من أجل الإعلان عن موعد بداية التصوير. ومن المفترض ان يعرض المسلسل في رمضان 2023 وحاليا تواصل الشركوة المنتجة الترشيح والتعاقد مع باقي ابطال العمل من اجل الاعلان عن بدء التصوير. ويعود مشروع العمل لعام 2010، حيث كان خالد يوسف ينوي في البداية تقديمه كعمل سينمائي، قبل أن يعدل فكرته ويقرر في عام 2011 تقديمه في قالب الدراما التلفزيونية. وكان من المقرر أن يكتب له السيناريو والحوار الكاتب محفوظ عبدالرحمن، ولكن تم تأجيل العمل.

