ريم مصطفى ضيفة شرف في «مستر إكس»

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انتهت الفنانة ريم مصطفى خلال الفترة الماضية من تصوير مشاهدها في فيلم «مستر إكس» بطولة أحمد فهمي، حيث تظهر كضيفة شرف تجسد شخصية زوجة عمرو يوسف خلال الأحداث.

ويشارك في بطولة فيلم «مستر إكس» أحمد فهمي، هنا الزاهد، رحاب الجمل، أوس أوس، محمد أنور، محمود حافظ وعدد آخر من النجوم وضيوف الشرف، وهو من تأليف وإخراج أحمد عبدالوهاب.

وتدور أحداث الفيلم حول أحمد فهمي الذي يملك شركة، ويساعد من خلالها الرجال لكي يطلقوا زوجاتهم والمحافظة على حقوقهم، ويعمل معه أوس أوس في نفس الشركة، وذلك في إطار اجتماعي كوميدي، كما يحمل العديد من المفاجآت للجمهور. وانتهت ريم مصطفى مؤخرًا من تصوير مسلسل «دوبامين» المكون من 15 حلقة، والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة، من تأليف محمد جلال وإخراج رؤوف عبدالعزيز.

كما يعرض لها في الوقت الحالي مسلسل «طير بينا يا قلبي»، تأليف باسم علي الخطيب، إسلام شتا، أحمد رجب حسن وإخراج عصام نصار. وكان آخر أعمال ريم مصطفى مسلسل «سوتس بالعربى»، الذي تم عرضة في السباق الرمضاني الماضي، سيناريو وحوار محمد حفظي وياسر عبدالمجيد وإخراج عصام عبدالحميد.

