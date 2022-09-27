انطلاق كرنفال مصر الدولي للفنون بالغردقة

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بمشاركة 15 دولة و42 فنانا، في مدينة الغردقة بالبحر الأحمر، انطلقت مساء الأحد، فعاليات كرنفال مصر الدولي للفنون في دورته الثانية، والتي تأتى بالتزامن مع احتفالات وزارة السياحة والآثار بمرور 200 عام على اكتشاف حجر رشيد، ويستمر الكرنفال حتى 1 من أكتوبر المقبل،تحت رعاية الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي.

الفنان التشكيلى محمد حميدة، مؤسس «أوستراكا للفنون» ومنظم الكرنفال قال في تصريح سابق ان من المقرر أن يشارك في الكرنفال، 42 فنانا من 15 دولة أجنبية مختلفة من بينهم «السعودية، والإمارات، وإيطاليا، وتركيا، وروسيا، وأذربيجان، ومقدونيا، وشمال مقدونيا، وبيلاروسيا، وبلغاريا، ورومانيا، والنمسا، وصربيا، وتتارستان، بجانب نخبة من فنانين مصر من مختلف الأعمار».

وتابع حميدة، أن «أوستراكا للفنون»، منظمة الكرنفال، اتخذت الأعمدة السبعة الشخصية المصرية عنوانا ومصدرا لإلهام الفنانين المشاركين بالمشاركة في عمل جماعي يضم 7 أعمال منفصلة تعبر عن كتاب الأعمدة السبعة للراحل المهندس ميلاد حنا، بجانب الورش الفنية الحرة مختلفة المدارس والاتجاهات الفنية لكل فنان مشارك بالإضافة لقيام الفنان الشهير الدكتور أورهان جبرائيل أوغلو، بعرض أدائه الفني والرسم أمام الجمهور، من خلال المسرح الكبير، والذي سيبث مباشر عبر صفحته الشخصية ليراها فنانين العالم وجميع الأوساط الأكاديمية والفنية بجامعات تركيا وجامعات دول عالمية.

وأضاف حميدة: أن هناك حملة إعلامية كبيرة بشأن استرداد حجر رشيد، والكرنفال فرصة لعمل دعاية لاستعادة الحجر، وكذلك استغلاله في تقديم رسائل سياحية وسياسية وثقافية عن مصر، مشيرا إلى أنه سيتم تقديم مجسم من حجر رشيد لكل فنان لوضع رؤيته التشكيلية على هذا الحجر ليصبح عملا فنيا رائعا، مؤكدا أن هناك تنسيقا مع هيئة تنشيط السياحة، ومباحثات للتعاون من أجل عمل فعاليات وندوات لتنشيط السياحة، لذا كانت صدفة عمل كرنفال مصر الدولي للفنون تزامنا مع عمل معرض فني احتفالا بالذكرى المئوية الثانية لفك رموز حجر رشيد، وبالتزامن أيضا مع الاحتفال بيوم السياحة العالمي، المقرر له 27 من سبتمبر المقبل.

وتقوم أوستراكا للفنون، المنظمة للكرنفال، بتنظيم جولات سياحية وثقافية للفنانين المشاركين بالغردقة إيمانا منها بتنشيط السياحة بواسطة صور الفنانين على صفحاتهم الخاصة بالسوشيال ميديا، للترويج السياحي للغردقة، وتتنوع فقرات وبرامج الكرنفال من ورش للفنون التشكيلية وورش فنون من رسم وتصوير ونحت وتشكيل مجسمات ومعرض لفنون الميكس ميديا وبرامج سياحية لضيوف الكرنفال وأيضا فرق موسيقية متخصصة من كبار عازفي الآلات الموسيقية الشرقية من القاهرة.

ومن المقرر أن يُقام معرض يوم 1 أكتوبر لعرض أعمال الفنانين لحجر رشيد تشكيليا، وسوف يتناول الفنانون أعمالهم الفنية من كتاب الراحل المهندس ميلاد حنا، مؤلف «الأعمدة السبعة للشخصية المصرية».

