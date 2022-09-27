عائشة بن أحمد: فخورة بتلك التجربة

إضاءات

استطاع مسلسل «وعد إبليس» للفنان عمرو يوسف وعائشة بن أحمد، تحقيق نجاح كبير بمجرد طرح الحلقات الأولى منه، وذلك رغم بعض الانتقادات التي وجهت للفنانة عائشة بن أحمد، بسبب بعض ردود الأفعال التي قدمتها وشعر البعض بأنه لا تتناسب مع المشهد، فقد ظهرت في احد المشاهد وهي ساكنة لا تبدي أي شيء وكأنها تسرد الحوار فقط المكتوب على الورق، فيما ظهرت بمكياج كامل وهي مستيقظة من النوم، وهو الأمر الذي جعل رواد التواصل الاجتماعي يتحدثون عنها.

ودافعت عائشة عن تلك المشاهد قائلة: المسلسل به مخرج كبير وفريق عمل أكثر من رائع، وكل تلك المشاهد مبررة في الأحداث، وهي تتماشي مع شخصية «زينة» التي أقدمها وعلى طبيعة الأحداث، وأنا استغرب من الذين يتحدثون دون أن يشاهدوا المسلسل من الأساس.

وأضافت : من الطبيعي أن أراجع المخرج في كل شيء وشخصيتي في المسلسل مبرر لها خاصة وأنها شخصية إيجابية وترمز للحياة ولا يعقل أن يحكم الناس علي مشاهد أو جزء مقصوص من عمل وغير مكتمل وانا أدعوهم لمشاهدة المسلسل وبعدها يحكموا كما يريدون.

واستطردت قائلة: «شخصية زينة التي أجسدها خلال أحداث المسلسل، هي امرأة إيجابية جدا وترمز للحياة، فهي متفائلة وتؤمن بأن كل شيء سيكون أفضل مهما كانت الظروف، كما أنها تحب زوجها إبراهيم جدا ويجسدان معا زواجا مثاليا، وهي تتعامل مع الحياة بطبيعية رغم الظروف المرضية التي مرت بها، فهي لا تدري بأنها أصيبت بمرض خطير، لأنها فقدت الوعي فجأة، وعندما استيقظت وجدت أنها قد تعافت تماما، وحدهم زوجها وأهلها عاشوا تجربة الخوف والصدمة والإحباط والحزن».

وأضافت: «بالرغم من كل ما يجري من حولها ومع إبراهيم، تحافظ زينة على تفاؤلها بالمستقبل، فهي إيجابية لأبعد مدى، وهذا ما جعلني أحب الشخصية جدا».

وعن سر العلاقة غير المفهومة بينها وبين الفنان أحمد مجدي بأحداث العمل، تقول عائشة: «شخصية سامي التي يجسدها أحمد مجدي تعتبر إحدى الشخصيات المحورية في العمل، حيث إن زينة تعتبره صديقا مقرّبا وبيت أسرارها، ولكن شخصية سامي بحد ذاتها تحمل مفاتيح كثيرة وألغازاً تنكشف في الحلقات الأخيرة».

كما أشادت عائشة بتعاونها مع المخرج كولن تيج، وأشادت بذكائه، على حد وصفها، وأكدت أنه يعمل بحس سينمائي، فضلا عن كونه ملماً بثقافتنا العربية، ويعي ما نحاول إيصاله من رسائل، وألمحت إلى أنه يرتبط بعلاقة قوية مع كل ممثل، فهو يدرك أن ارتياح الممثل في التصوير ينعكس إيجابا على العمل.

مسلسل «وعد إبليس» بطولة عمرو يوسف، فتحي عبد الوهاب، وأحمد الرافعي، عائشة بن أحمد، محمد إبراهيم يسري، خالد كمال، مراد مكرم، معتز هشام، فهد زيد، وأحمد مجدي، وعمر العميري، وحسين كاظم وآخرين، وتدور أحداثه في 6 حلقات.

