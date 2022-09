«Avatar» فيلم الخيال والفنتازيا قفزة في عالم المؤثرات الصوتية

إضاءات

صدر الجزء الأول من فيلم Avatar في عام 2009 وشكل قفزة في عالم المؤثرات البصرية. كانت ميزانية الفيلم وقتها ضخمة بمعنى الكلمة حيث وصلت إلى 237 مليون دولار. فقد اعتمد الفيلم بشكل رئيسي على المؤثرات البصرية وذلك لرسم باندورا وهو العالم الخلاب الخاص بالفيلم. وبالفعل جاء كل ذلك بنتيجة مرضية ورائعة حيث حقق الفيلم اكبر ارباح في تاريخ السينما على الإطلاق بحوالي 2.8 مليار دولار.

كانت المؤثرات البصرية في فيلم افاتار الاول عام 2009 من عمل شركة W?t? FX وهي شركة نيوزلندية عريقة في هذا المجال. تأسست عام 1993 وعملت على افلام اخرى عملاقة مثل Lord of The Rings. الخبر السعيد هنا ان تلك الشركة ستعمل مرة اخرى على الجزء الثاني افاتار 2. وهذه المرة ستضاعف الشركة مجهودها لتتأكد ان تبقى المؤثرات البصرية في الفيلم مذهلة حتى بعد مرور عشر سنوات او اكثر. وذلك عن طريق إدخال تكنولوجيا جديدة لأول مرة في صناعة الفيلم.

تم نشر صور من قبل لتصوير الفيلم في خزان مياه عملاق وظهر فيها بعض الممثلين منهم الممثلة القادمة للجزء الثاني كيت وينسليت والتي سجلت رقماً قياسياً جديدا لأطول ممثلة تحبس أنفاسها تحت المياه اثناء التصوير. وهناك بالفعل اخبار كثيرة عن استخدام تقنيات جديدة في صنع المؤثرات البصرية تحت المياه في الفيلم.

وعمل فريق الإنتاج الشهير Corridor Crew على المؤثرات البصرية في بعض الافلام خلال احد فيديوهاتهم على يوتيوب وكان منها فيلم افاتار 2.

اكد الفريق بعد مشاهدة تريلر الفيلم ان جميع المشاهد تم صنعها بإستخدام المؤثرات البصرية. موضحين انه في بعض المشاهد يظهر شكل الماء واقعياً جداً وكأنه حقيقي تماماً بشكل لم نشاهده في اي فيلم خيال علمي من قبل. فيعود ذلك الأمر لتقنيات جديدة استخدمتها شركة W?t? FX. فمن المرجح انهم حصلو على 5 براءات اختراع جديدة في مجال المؤثرات البصرية وقامو باستخدامها في الفيلم.

ظهرت اشكال الشخصيات مشابهة لفيلم افاتار عام 2009 ولكن مع اضافة تعديلات جديدة. مثل الجلد حيث ظهر باللون الأزرق مثل عام 2009 ولكن مع حفظ جميع تفاصيله كالجلد البشري الحقيقي. وهذا ينفي تماماً استخدام أي نوع من أنواع الطلاء أثناء التصوير حيث يؤدي ذلك لفقدان التفاصيل. ولكن هنا ابدع الأستوديو في صناعة تحفة فنية بإستخدام المؤثرات البصرية.

هناك ايضاً تحسن واضح في شكل أعين الشخصيات. حيث يظهر هذا الإنعكاس الخفيف الملون أسفل الرموش فيعطي نوعاً من انواع الديناميكية للشخصية وهذا ما لم يكن موجوداً في الفيلم الأول Avatar عام 2009.

حصل الفيلم على عنوان جديد خاص به وهو Avatar: The Way of Water. كما حصل على تريلر واحد حتى الأن منذ شهر تقريباً ونحن في إنتظار صدور فيديوهات إعلانية جديدة توضح المزيد من تفاصيل الفيلم.