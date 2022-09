Top Movies

إضاءات

Don?t worry Darling فيلم دراما وغموض وإثارة، للمخرج آوليفيا وايلد، والنجوم مثل: هاري ستايلز وآوليفيا وايلد وكريس باين. The Woman King فيلم أكشن ودراما وتاريخي، للمخرج جينا برنس بيتوود، والنجوم مثل: فيولا ديفيس وهيرو فانيز ولاشانا لينش. Avatar فيلم أكشن ومغامرات وفانتازيا، للمخرج جيمس كاميرون، والنجوم مثل: سام وريثينغتون وزوي سالدانا وسيغوزني ويفر. Barbarian فيلم إثارة ورعب، للمخرج زاك كريجر، والنجوم مثل: بيل سكارسجارد وزاك كريجر وجورجينا كامبل. Pearl فيلم رعب للمخرج تي ويست، والنجوم مثل: هياغوت وديفيد كورينسويت وتاندي رايت. How They Run فيلم كوميدي وغموض، للمخرج توم جورجي، والنجوم مثل: سيرشا رونان وسام روكويل وهاريس ديكنسون. Bullet Train فيلم أكشن وكوميدي واثارة للمخرج ديفيد لتيش، والنجوم مثل: براد بيت وباد باني وآرون جونسن. Dc League of Super-Pets فيلم رسوم متحركة وأكشن ومغامرات، للمخرج جارد سيترن، والنجوم مثل: دوين جونسون وكيفن هارت وكيانو ريفز. Top Gun: Maverick فيلم أكشن ودراما: للمخرج جوزيف كوزينسكي، والنجوم مثل: توم كروز ومايلز تيلر وفال كيلمر. Minions: The Rise of Gru فيلم رسوم متحركة ومغامرات وكوميدي، للمخرج كايلي والنجوم مثل: ستيف كاريل وبيير كوفين وآلان آركين.