إيرادات «Ticket to paradise» تخطَّت 15 مليون دولار حول العالم

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وصلت إيرادات فيلم الدراما والكوميديا الجديد Ticket to Paradise الذي يقوم ببطولته الممثل جورج كلونى، والممثلة جوليا روبرتس، إلى 15 مليونا و312 ألف دولار بـ دورالعرض حول العالم منذ يوم 8 سبتمبر الحالي والذي ايضا بدأ عرضه في سينيكو مؤخرا. فيلم Ticket To Paradise يدور حول Wren Butler، خريجة حديثة من جامعة شيكاجو ترافق صديقتها المقربة ليلي في رحلة قصيرة بعد التخرج إلى بالي، ولكن دفع قرار ليلي المفاجئ بالزواج من أحد سكان بالي، والديها إلى الانضمام إلى فريق لمحاولة منعها من تكرار الخطأ الذي ارتكباه منذ 25 عامًا. وبالتالي تقيم «رين» في بالي لحضور احتفالات الخطوبة والزفاف، وفي أثناء ذلك، تجد حبها مع طبيب محلي، من المقرر طرح الفيلم بـ دور العرض حول العالم بداية من يوم 21 أكتوبر المقبل. الفيلم الجديد من بطولة كل من كايتلين ديفير، جوليا روبرتس، جورج كلوني، بيلي لورد، لوكاس برافو، سينايت مبراهتو، طلحة شينتورك، ماكسيم بوتير، موران كين، شون لينش ومن كتابة وإخراج المخرج أول باركر، ومن تأليف دانيال بيبسكي.