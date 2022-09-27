الثلاثاء 27 سبتمبر 2022 ,2 ربيع الأول 1444
رقم العدد:
4329
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عماد جواد بو خمسين
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سمو ولي العهد استقبل صباح الخالد
استقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بقصر بيان صباح أمس سمو الشيخ صباح الخالد.
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