وطن النهار

أعلن الأمين العام للأمانة العامة للأوقاف بالإنابة صقر السجاري أمس الاثنين انطلاق مسابقة الكويت الكبرى لحفظ القرآن الكريم وتجويده في نسختها الـ25 لعام 2022 برعاية كريمة من صاحب سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد.

وقال السجاري في المؤتمر الصحافي الذي عقد بهذه المناسبة ان المسابقة انطلقت تحت عنوان (25 عاما رعاية وسمو) ليكون هدفا يصبو إليه المتسابقون كما تميزت الشعارات السابقة بمعانٍ وأهداف سامية منذ انطلاق المسابقة.

وأكد ان خدمة القرآن الكريم ووضعه في المنزلة الأسمى بين كل أعمالها شرف تسعى إليه الأمانة إذ كانت وما زالت المسابقة على مدار 25 عاما من أهم أنشطتها وفي مقدمتها، معربا عن فخره أنها تقام سنويا برعاية سامية. وأشار إلى أنه بلغ عدد المتأهلين للتصفيات النهائية منذ انطلاق المسابقة عام 1997 حتى العام الماضي ما يقارب 36 ألف متسابق ومتسابقة، مبينا ان عدد الفائزين والفائزات منذ انطلاق المسابقة بلغ 3831 من المواطنين الكويتيين ذكورا وإناثا مثلوا دولة الكويت في المسابقات العالمية.

وذكر ان مرحلة التصفيات النهائية ستقام في 30 أكتوبر المقبل بالمسجد الكبير وتستمر لمدة أسبوعين الأول منهما للرجال والثاني للنساء. وأوضح أنه فور انتهاء مرحلة التصفيات النهائية سيعلن وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية عن نتائج المسابقة وأوائل الفائزين والفائزات وأوائل الجهات الفائزة بدروع المسابقة لتتوج هذه المسابقة في ختامها بتكريم الفائزين والفائزات.

بدورها قالت مديرة إدارة الصناديق الوقفية بالانتداب مآرب اليعقوب ان المسابقة حظيت هذا العام بمشاركة الجهات الأهلية والحكومية التي يزيد عددها على أكثر من 47 جهة.

وأكدت اليعقوب حرص إدارة المسابقة على تغطية فروع المسابقة بجميع الفئات العمرية من الذكور والاناث من أبناء الكويت، موضحة أنها تتضمن مسابقة القراءات ومسابقة كبار السن ومسابقة ذوي الاحتياجات الخاصة ومسابقة المؤسسات الإصلاحية ونزلاء دور الرعاية بوزارة الشؤون الاجتماعية والأحداث.

