«الحرس الوطني» استعد للتعامل مع موسم الأمطار

وطن النهار

قام وكيل الحرس الوطني الفريق الركن مهندس هاشم عبدالرزاق الرفاعي يرافقه عدد من كبار القادة، بزيارة إلى معسكر التحرير لتفقد قوة إسناد أجهزة الدولة استعدادا لموسم الأمطار.

واستمع وكيل الحرس الوطني إلى إيجاز عن قيادة المعاون للإسناد الإداري حول خطة التعامل مع أمطار الخير ابتداء من 1 أكتوبر المقبل، والتي تعتمد على فرق فنية مدربة على استخدام أحدث الآليات والمعدات المخصصة للتعامل مع تجمعات المياه وإنقاذ العالقين وتسييل حركة الطرق.

كما استمع إلى إيجاز مماثل من مديرية الخدمات الفنية – (فرع الإطفاء) عن جاهزية أسطول آليات الإطفاء والمعدات الجديدة التي يمكن الاستفادة منها خلال التعامل مع موسم الأمطار.

ثم قام وكيل الحرس الوطني والقادة بجولة على الآليات والأجهزة والمعدات التي تم تطويرها لتقديم أفضل دعم ومساندة لأجهزة الدولة خلال موسم الأمطار، حيث شدد على رفع درجة الاستعداد للوحدات المعنية وتفعيل مراكز العمليات وفرق الطوارئ الفنية لتقديم الإسناد اللازم لكل أجهزة الدولة المعنية بمواجهة الأمطار والآثار المترتبة عليها، استكمالاً لمسيرة الحرس الوطني المتميزة في دعم وإسناد أجهزة الدولة والتعامل مع الأزمات بكل كفاءة واقتدار.

