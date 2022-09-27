المضف: دعم الميدان التربوي لأداء مهامهم السامية

وطن النهار

قال وزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي د. علي المضف إن ما شاهده خلال تفقده للمدارس في أول يوم لانطلاقة العام الدراسي الجديد كان يثلج الصدر حيث ارتسمت الفرحة على شفاه الطلاب والطالبات فرحين بعودتهم إلى مدارسهم، معربا عن شكره وتقديره للادارات المدرسية وكل منتسبي وزارة التربية على جهودهم التي بذلوها.

وأكد المضف في تصريح للصحافيين على هامش حضوره حفل تخرج الدفعة الـ 13 من الأكاديميات للعام التدريبي 2021/2022 مساء أمس الأول في فندق الجميرا، أن ما تقوم به جمعية المعلمين والقائمون عليها من جهود في خدمة أهل الميدان التربوي أمر في غاية الأهمية «ونشكره كثيرا عليه»، مشيرا إلى أن الجمعية توسعت في الأعوام الأخيرة من مشروع أكاديمية اعداد القادة لتصل إلى مشاريع أكاديميات كثيرة ومختلفة كلها تصب في إثراء الميدان بخبرات تربوية جديدة ومتنوعة.

وأضاف أن انجازات الجمعية ليست أمرا غريبا فهي دائما سباقة لمثل هذه المشاركات المجتمعية الفاعلة مع الميدان التربوي ومساهم كبير وفاعل في تطوير العملية التعليمية، لافتا إلى أن وزارة التربية لديها برامج طموحة ومبادرات في برنامج عمل الحكومة «ونأمل أن نضع أيدينا مع الأخوة في الجمعية للعمل سويا على إنجاز هذه البرامج والطموحات».

من جانبه، أكد رئيس جمعية المعلمين الكويتية حمد الهولي أن الدورات التدريبية والبرامج التي تقدمها جمعية المعلمين تهدف إلى الارتقاء بمستوى المنظومة التعليمية، من خلال توطين مهارات المعلمين بصفتهم وواجبهم نحو المتعلمين، وبالتالي ينشأ جيل من المتعلمين قادر على التعلم ومواجهة الصعاب وهذه هي فلسفة التعليم الحديثة وركيزة راسمال بشري إبداعي المنبثقة من خطة الكويت والهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة.

وأضاف الهولي في تصريح للصحافيين على هامش حضوره حفل تخرج الدفعة الـ 13 من الأكاديميات للعام التدريبي 2021/2022 برعاية وحضور وزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي د.علي المضف «أن برامج الجمعية تخدم الأهداف الثلاثة لخطة التنمية والتي تتمثل في القيم، والوصول للابتكار وأعلى مستويات التفكير من خلال توظيف التفكير وتحويله لممارسة، أما الجانب الثالث فيتمثل في الغايات العامة التي تنشدها خطة دولة الكويت في تحقيق مكانة دولية وعالمية».

وتابع الهولي لدينا أربعة برامج تتمثل في أكاديمية القادة وتدشين أكاديمية القادة للأطفال «في كل بيت قائد» والتي تركز على مهارات القادة لدى المنتسبين، وأكاديمية التنمية والابتكار والتي تعنى بتوظيف الأفكار الابداعية والابتكار في تحقيق مبادرات تخدم خطة الكويت 2035، وأكاديمية الحرف والتي تهدف لتوجيه مهارات الأفراد في مسارها الصحيح، وتكنو أكاديمي والتي تستخدم في توظيف الامكانيات التكنولوجية بما يخدم الذكاء الاصطناعي. وأشار الهولي إلى أن التعاون بين جمعية المعلمين الكويتية ووزارة التربية فيما يخص التدريب امتداد للشراكة المجتمعية،حيث تعتبر الجمعية أحد روافد وزارة التربية، فكل جمعية من جمعيات النفع وفق خطة التنمية 2035 تعتبر رافدا من روافد وزارات الدولة، وأغلب البرامج المتواجدة اليوم لدى جمعية المعلمين الكويتية يشرف عليها معلمون ومعلمات من وزارة التربية.

