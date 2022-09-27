شركات النظافة واصلت أعمالها في العاصمة ومبارك الكبير

وطن النهار

تواصل شركات النظافة أعمالها في مدارس ومنشآت وزارة التربية بمنطقتي العاصمة، ومبارك الكبير التعليميتين، استعدادا لبدء العام الدراسي الجديد 2022-2023 وذلك تطبيقا لأعمال العقود رقم (85) مناقصة رقم م ع/36/2015-2016 في العاصمة، والعقد رقم (17) مناقصة رقم م ع/4/2019-2020 في مبارك الكبير، لتقديم خدمات التنظيف ونقل النفايات في المدارس والمنشآت التابعة لوزارة التربية في هاتين المنطقتين.

من مدرسة ثانوية جابر العلي الصباح للبنين بمنطقة مبارك الكبير، قال مدير العمليات بإحدى الشركات، إن شركات النظافة حريصة على القيام بأعمالها في مدارس منطقة مبارك الكبير ومختلف المناطق التي ترتبط فيها الشركة بعقود مع وزارة التربية، حرصا منها على أداء الواجب الوطني تجاه بيئتنا ومدارسنا ومن أجل صحة أبنائنا الطلاب والطالبات، ولهذا كان العمل مستمرا أيام العطلات والأجازات الرسمية من أجل انجاز أعمال النظافة على أكمل وجه استعدادا لبدء العام الدراسي الجديد.

ومن مدرسة سودة بنت زمعة الابتدائية بنات بمنطقة مبارك الكبير، حرصت الشركات على توفير العاملات النساء في مدارس البنات، للعمل على تهيئة المدرسة والقيام بكافة أعمال النظافة ونقل وترتيب الأثاث ومتابعة الأعمال اليومية مع بدء العام الدراسي الجديد. وفي ثانوية يوسف عيسى، وجمانة بنت أبي طالب الثانوية بنات بمنطقة العاصمة التعليمية، لوحظ وجود عمال النظافة بأعداد كبيرة يواصلون أعمال التنظيف في مداخل وأروقة المدرسة، وخصوصا الممرات والفناء والحديقة حيث تأثرت هذه الأماكن المكشوفة كثيرا خلال العطلة الصيفية وتتطلب مجهودات مضاعفة لتنظيفها وتجهيزها استعدادا لاستقبال الطالبات.

