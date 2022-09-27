«دواوين الكويت»: لا مجاملات في التصويت على حساب الوطن

وطن النهار

دفع تجمع دواوين الكويت نحو الاختيار الافضل لتمثيل الشعب في مجلس الامة القادم تناغما مع الحركة الاصلاحية التي تنتهجها الحكومة بغية الوصول الى اصلاح متكامل وشامل، مؤكدا ان المسؤولية الكبرى في هذه المرحلة المفصلية تقع على عاتق الناخبين وبما يعكس وعيهم السياسي، وعزمهم على المشاركة الفعالة في محاربة الفساد.

وقال التجمع في بيان له ممهور باسم فهد عبدالرحمن المعجل: «لنضع مصلحة الكويت ومستقبل ابنائها فوق كل اعتبار واي مصلحة.. فأصوات نواب التنمية والتطوير والاصلاح ومحاربة الفساد في قاعة عبدالله السالم لا تصنعها المجاملات في التصويت.

واضاف التجمع في بيانه قائلا: «مما لا شك فيه أن الانتخابات القادمة مهمة ومفصلية في تاريخ الكويت، والركن الأساسي في هذه الانتخابات هو الشعب، اذ يلعب دورا اساسيا في اصلاح المسار الديموقراطي تماشيا مع الاصلاحات الحكومية التي طالت جميع مرافق الجهاز التنفيذي للدولة، ولكن هذا الأمر لن يكون الا بعد ان يغير الشعب ما بداخله من مفاهيم لطريقة اختياره لمن يمثله في مجلس الأمة ويستبدلها بمفاهيم تتماشى مع التوجه الاصلاحي للقيادة السياسية المتناغم مع العهد الجديد.

لذا، فقد كان لزاما علينا أن نعي مسؤوليتنا كشعب لأهمية حسن الاختيار والتصويت للأفضل والأقدر على خدمة الكويت ورفعتها والمحافظة على سمعتها ومكانتها، ولنركّز في اختيار مرشحين يملكون برنامجا متكاملا يكشف فيه عن رو?ية والتزام واخلاص للوطن في حاضره ومستقبله ويطرحون الحلول الواقعية لمشاكلنا والقادرين على اصلاح الاختلالات والنهوض بالبلد بما يتوافق مع الدستور والقانون وتوجهات العهد الجديد.

فنحن نريد نوابا مخلصين يعينون الحكومة على الاصلاح ويضمنون بقوانين وتشريعات استمرارية هذا الاصلاح بدون ربطه بأشخاص، خصوصا وأننا نلاحظ ان التوجه الحكومي اصبح واضحا للوصول الى الاصلاح الشامل، وهذا لن يتحقق الا بمساندة الشعب باختيار الأفضل لمجلس الأمة لتصحيح المسار الديموقراطي والعمل يدا بيد بين السلطتين التشريعية والتنفيذية للوصول لمرحلة شاملة للنهوض بالوطن لاكمال التنمية الشاملة للدولة لما فيه الخير للوطن والمواطن.

لذلك فنحن كشعب نتحمل المسؤولية الوطنية والأخلاقية في اختيار من يمثلنا لأن اختيارنا يعكس وعينا وادراكنا لما يحصل وسيحصل بعد الخطاب السامي للقيادة السياسية.

فلنعين القيادة السياسية على حسن الاختيار، واضعين مصلحة الكويت ومستقبل أبنائها فوق أي مصلحة أو اعتبار فأصوات نواب التنمية والتطوير والاصلاح ومحاربة الفساد في قاعة عبدالله السالم لا تصنعها المجاملات في التصويت.

