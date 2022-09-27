بوشهري: افتحوا صناديق أمانات النواب في البنوك

وطن النهار

قالت مرشحة الدائرة الثالثة الوزير السابق د. جنان بوشهري، اقف اليوم براس مرفوع لاني بين الامة وليس بين نواب المقاولين والشركات، كما انني فخورة اليوم بما شهدته من ابناء الدائرة الثالثة من استقبال لي وسماع الاراء واسباب نزولي لانتخابات أمة 2022، وسمعت تخوفكم على البلاد وعلى مستقبل ابنائكم. واسفت بوشهري في ندوتها تحت عنوان «للإصلاح كلمة» اقامتها في مقرها الانتخابي بمنطقة الجابرية، على ما شهدته ساحة الانتخابات في الندوات مؤخرا من لغة تشكيك وتخوين وتوزيع صكوك الوطنية بين الاطراف، مستدركة بالقول: حتى قصر العدل!، اصبحنا نتساءل اليوم هل هذا لازال قصرا للعدل؟!.

وتساءلت بوشهري كم رئيسا لمجلس الأمة ورئيسا للحكومة مر علينا حتى اليوم؟، تغيرت اسماء وتغيرت الشخوص ولكن للاسف مشاكلنا لم تتغير، ولو رجعنا الى ارشيف الصحف لوجدنا ان مشاكلنا والقضايا التي نعاني منها اليوم هي ذاتها التي نعاني منها من قبل فترة الغزو العراقي الغاشم، ونفس الافكار والحلول لمشاكل تتكرر والتي لم نستطع ان نطبقها، واليوم اصبحت مشاكل اكثر والحلول التقليدية لم تعد تجدي نفعا.

واضافت بوشهري الجميع يقول ان لا بد علينا ان نغير النهج وطريقتنا في العمل، الا ان ما تغير اليوم هو نهج الفساد ومنهج اختراق الدستور والاعتداء عليه وكسر القوانين هو الذي تغيير، النهج الوحيد الذي تغير هو نهج الفساد فقط الذي تغير للاسف ولكي يستمر، أما نهج الإصلاح فتراجع واصبحنا اليوم نفرح بقرار بسيط تتخذه الحكومة أو مجلس الأمة واصبحنا نرى هذا الامر البسيط انه امر كبير في الاصلاح، واصبحنا للاسف نفتخر بماضينا، لكن اين نحن من حاضرنا، متسائلة: لماذا لا نزال لا نرى مستقبلنا؟ والسبب بذلك هو ان كل افكارنا وقراراتنا عبارة عن ردود افعال، فعلى سبيل المثال قانون هيئة مكافحة الفساد هو عبارة عن ردة فعل لحدث ولم يكن موجوداً في برنامج عمل الحكومة المقدم الى مجلس الأمة، وقانون مخاصمة القضاء أيضا كان ردة فعله ورفضه القضاء وردته الحكومة، وكذلك قانون الصندوق الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة كان ردة فعل على صرخة الشباب الذين طلبوا الدعم لتوجه للعمل في القطاع الخاص وبدلا من ان يكون القانون عونا للشباب اصبح عليهم فرعون على حلالهم. وتابعت: اقتراحات تعديل اللائحة الداخلية لمجلس الامة، أيضا هي احدى ردود الافعال، ولم تكن موجودة على جدول أعمال مجلس الأمة، وكذلك مستشفى جابر، حين اشتكى الناس من تردي الخدمات الصحية، تم بناء مستشفى جابر وهو أكبر مستشفى في الشرق الأوسط، الا ان اليوم نسبة تشغيله لم تتعد حتى نسبة 30 في المئة، ولا زالت الناس تصرخ من تردي الخدمات الصحية.

واستطردت بوشهري قائله: المشروع الوحيد الذي لم يكن فيه ردة فعل هو مشروع مدينة الحرير الذي تبناه المغفور له باذن الله الشيخ ناصر صباح الأحمد، الا ان ما حدث في هذا المشروع هو انه قتل هذا المشروع في مجلس الأمة في حياة مجلس الأمة، ودفن في مجلس الوزراء بعد وفاة الشيخ ناصر، مضيفا لن تتطور اي دول ان لم يكن الاساس فيها هو محاربة الفساد واول مكان يتوجب علينا فيه محاربة الفساد هو قاعة عبدالله السالم، وهي القاعة التي تمثل المواطنين والتي يفترض انها تمثلهم وتحمي حقوقهم، فهذا أول مكان نحارب فيه الفساد بعد ان تحولت من قاعة للتشريعات والرقابة وحفاظ على المصلحة العامة وحقوق المواطنين واصبحت للأسف قاعة للصفقات وللابتزاز وللمساومة.

وقالت بوشهري ان مشروع إصلاح قاعة عبدالله السالم ليس مشروعاً للنواب بل هو مشروع الشعب الذي يملك ان يفرض على النواب ان يقروا قانون تعارض المصالح ويقروا لجنة قيم برلمانية وتعديل اللائحة الداخلية لمزيد من الشفافية والتطوير، موضحة ان الاسباب التي تستدعي ذلك هو أن هذه القوانين هي التي تفسر تعارض المصالح الموجود في مجلس الأمة وما بين النواب وبين الوزراء وبين الشركات وبين المتنفذين، واليوم اصبح لازاما على النواب ان يقروا هذه القوانين.

وتابعت: أقول لهيئة مكافحة الفساد لم يعد الامر كافياً بتقديم كشف الذمة المالية، بل اذهبوا الى فتح صناديق الأمانات في البنوك وشوفوا ما تحتوي عليه، وإذا كان القانون لا يسمح لكم فإن في حالة وصولي لمجلس الامة سيكون أول قانون اتبناه هو تعديل قانون هيئة مكافحة الفساد لكي تتمكن هيئة مكافحة الفساد من فتح صناديق الأمانات في البنوك ويرون ما تحتوي عليه.

وتطرقت بوشهري الى انه خلال حملتها الانتخابية حاول البعض أن يروج لفكرة أن جنان كانت بحكومة فاسدة كيف لها اليوم ان تحارب الفساد، وأنا أقول لمن يروج لمثل هذه الفكرة وتساعدك في دعم المرشح الذي تقف معاه فهذا حقك، لكن أنا أيضا من حقي أرد وأقول أن أكون وزيرا إصلاحيا يقاوم الفساد ويحافظ على المال العام ويحافظ على حقوق المواطنين ويدفع الثمن أفضل بكثير من أن يكون نائبا فاسدا يدعي الإصلاح ويبيع مبادئه.

وتابعت: ستزيد الإشاعات مع قرب الانتخابات، فقالوا عني أنني مستشار في مكتب رئيس مجلس الأمة وجعلوني مستشارا في لجان حكومية واني عضو في هيئة شراكة، وكلها مناصب لم اتقلدها، وسيقولون أكثر من ذلك، لكن أنا متأكدة من أن وعي الناخبين والناخبات كاف لمعرفة الإشاعات من الحقائق، فتركت الحكومة ولم يستطع أحد أن يمسك شيئاً على نزاهتي وأمانتي المالية ولله الحمد.

ولفتت بوشهري الى أن قرارات السلطة التنفيذية متمثله بمجلس الوزراء تأتي بناء على رد فعل، موضحة ان في بعض الاحيان يأتي القرار الحكومي عكس برنامج عملها التي تقدمت الى مجلس الأمة، موضحه ان الامر يتكون لأن صوت القرار السياسي وصوت السياسيين للأسف صار أعلى من صوت المختصين واصبح عندنا بقاء الحكومة أو بقاء وزير أهم من بقاء الدولة، للأسف نحن وصلنا لهذه المرحلة، مضيفة اصبح ليس هناك مانع من ان يأتي وزير ويضيع جيل كامل ويؤثر على تعليمه مقابل أن يرضي نائبا، كما انه ليس هناك مانع أن يأتي وزير ويهدم مشروعاً إسكانيا كاملا ليأتي نواب بالمجلس ويقولون له «كفو» لأن عندنا وزير يرجع شركات موقوفة فاسدة وعليها قضايا ويعطيها مناقصات عشان يحافظ على كرسيه، وعندنا وزير يسرب على وزير آخر ويسرب أوراق على رئيس الوزراء، لا للمصلحة العامة انما من اجل الحفاظ على كرسيه، مستدركة بالقول: مثل ما الشعب مسؤول عن اختيار نوابه، أيضا سمو رئيس مجلس الوزراء مسؤول عن اختيار وزرائه، مسؤول عن حماية أجهزة الدولة من انحرافات بعض الوزراء للأسف.

وتطرقت الى القضية التعليمية، قائله: الحكومة رفعت برنامج عملها لمجلس الأمة، إن مخرجات الثانوية العامة تعادل الصف السابع المتوسط، معلومة مدمرة مرت مرور الكرام على الكل، لكن ما مرت مرور الكرام عليكم كأولياء أمور، أنتم تعانون في تحصيل ابنائكم العلمي، لكن بالمقابل الحكومة التي تقول إن هذه مخرجات التعليم ليس لديها مانع التنازل في القضية التعليمية مقابل للأسف صفقات سياسية، موضحه أن الملف التعليمي ما هو مشروع انتخابي فهذا مشروع دولة، فهذه أجيال مسؤولة عن بناء الكويت بالمستقبل، فكيف تتم المقايضة على هذا الملف، اليوم هناك الكثير من المبادرات التي يقدمها المختصون بالتعليم لا يرجون من ورائها لا مالاً ولا منصباً انما يريدون إصلاحاً للتعليم، فهؤلاء المفترض التي تستمع اليهم الدولة وتستمع اليهم اللجنة التعليمية البرلمانية في مجلس الأمة لا الى تقارير البنك الدولي.

واشارت الى مسألة الحاجة لوجود الوظائف التي يعاني منها الجميع وهي مشكلة ايضا تعود الى ان القرار السياسي صوته أعلى من قرار المختصين، فالحكومة للأسف تسهم في تخلق بطالة مقنعة داخل أجهزتنا الحكومية لكي تتجاوز أي تصعيد نيابي، لافتة الى أن النواب يقبلون بهذا الشيء مقابل أن يحصلوا لهم كم صوت في دوائرهم الانتخابية، والضحية في هذا الامر ابناؤنا الذين يتفاجأون ويفاجأون بوجود أنفسهم بوظائف لا تمت بصلة بتخصصهم وتهدم كل طموحهم.

ولفتت الى أنه حتى صندوق المشاريع فشل فشلا ذريعاً في مساندة الشباب واصبح للمعارف واصبح صندوق الحكومة تستعمله لدفع فواتيرها السياسية، واليوم علينا تهيئة بيئة اقتصادية تستقطب وتستوعب هذه الطاقات الشابة، لافتة الى قانون المناقصات دعونا فيه اعضاء مجلس الامة الى تبني تعديل عليه بأن يسمح بـ 20 في المئة من المناقصات للمشاريع الصغيرة والمتوسط، فهناك مشروعات بمئات الملايين يتم ترسيتها سنويا لشركات كبرى لكن لم نجد نائبا يقبل هذا التعديل لكي يدعم ابناءنا وبناتنا في مشاريعهم الصغيرة، فضلا عن تعديل اخر على قانون المناقصات يأن تكون المناقصات التي قيمتها أكثر من 10 ملايين دينار فأكثر تطرح للشركات المدرجة بالبورصة لكي يستفيد منها مساهمو هذه الشركات وتحرك البورصة تحت رقابة هيئة أسواق المال، ولكن أيضا لم نجد نواباً تبنوا هذه الفكرة، داعية الجميع الى سؤال انفسهم «لماذا نواب الأمة الذين يمثلونكم يرفضون أن يتبنوا قرارات هي في صالح الشعب؟.

وتطرقت الى فئة المتقاعدين الذين يتجاوز عددهم 100 ألف متقاعد ومتقاعدة، فالكثير منهم يملكون الخبرات والقدرة على العطاء لماذا يتم تهميش هذه الفئة!، لابد من تهيئة قوانين للاستفادة منهم في حدود مناطقهم او محافظاتهم في القطاعين العام والخاص، فضلا عن رواتبهم ورواتب الموظفين وايضا مكافآت الطلبة في ظل الزيادة التي نشهدها في جميع السلع فكيف لهؤلاء ان يتحملوا الزيادة التجارية وهذه الرواتب تبقى كما كانت، فهذا الملف لابد من دراسته في مجلس الامة القادم ووضع الحلول عبر المختصين وليس عبر السياسيين.

واشارت الى قضايا المرأة الكويتية، قائلة لم يعد مقبولاً ان تعتبر هي الحلقة الاضعف في المجتمع ولم يعد مقبول أن نرى الاعتداءات اللفظية والجسدية عليها، لم تعد هذه أموراً فردية، بل أصبحت ظاهرة ولابد ان تكون هناك قوانين رادعة، فاليوم الكثير من النساء الكويتيات عندهن قضايا تحتاج حلاً ومنها المرأة غير المتزوجة، والمرأة المتزوجة من غير كويتي، والمطلقة وغيرهم من الحالات للنساء لازم يتم النظر له بعين الاعتبار، لابد من تشريعات في مجلس الأمة تراعي هذه الفئات في المجتمع، فعندما كنت في وزارة الإسكان تمكنت بمساعدة الزملاء في هذه الوزارة، أن نتخذ بعض القرارات الوزارية التي تساعد المرأة في بعض الفئات، فتم زيادة قرض الترميم للمرأة وساويناها بالرجل، ومكنا أرملة الشهيد من أن تصدر وثيقة بيتها منفردة، ووفرنا مشروعاً لمساكن للمرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي والمطلقة، لكن هذا ليس بكافٍ فاحتياجات المرأة أكثر من هذا، وأنا أوجه كلامي لإخواني الرجال ساندوا النساء في متطلباتهم فالمرأة تحتاج لتعديلات تشريعية في المرحلة القادمة لتلبية احتياجاتها.

وتطرقت بوشهري الى السلطة الثالثة وهو المجلس الاعلى للقضاء، قائلة: علينا أن نكون صريحين في الحديث عن هذا المرفق، فالسكوت والإنكار لا يصلح هذا المرفق بل بالعكس يمكن ان يدمره، أفهم أننا لابد أن نحترم القضاء ونجل القضاء، فنحن نتفهم حساسية هذا الملف، لكن أيضا مطلوب من القضاء أن يحلم مبادرة تطوير وتطهير مرفقة، مطلوب من القضاء أن يقر بحق المتقاضين في مخاصمة القضاء، ليس شكا في القضاء ورجاله، بل لكي يطمئن المتقاضون ويعلموا أنهم امام سلطة عادلة خاصة بعد القضايا التي طالت هذا المرفق مؤخرا. وقالت بوشهري ان اصلاح السلطات الثلاث، وإعادة بناء ثقة المواطن في هذه السلطات الثلاث هي بداية التغيير في الكويت وهي بداية رسم مستقبل الكويت، فلا نستطيع ان نعيد الثقة في السلطات الثلاث إلا إذا قمنا بمحاربة الفساد الموجود فيها وعززت من الشفافية فيها وعززت من فكرة عدم تعارض المصالح الموجودة فيها، هذه البوابة التي ننطلق منها لأي إصلاحات سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية، وقالت في ختام كلمتها، ان يوم 29 سبتمبر، هو يوم الشعب هو اليوم الذي يجب أن نقرر نحن فيه كشعب، أن تكون نقطة الانطلاقة لبناء كل ما تم هدمه في السنوات السابقة للأسف، فلا تعتقدوا أن اصواتكم لن تفرق، فاصواتكم ستكون العلامة المؤثرة وستصنع التغيير، ونحن نحتاج التغيير في المرحلة القادمة.

