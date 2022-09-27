السعدون: الحكومة أزالت العقبات لتصحيح المسار

وطن النهار

قال مرشح الدائرة الثالثة رئيس مجلس الأمة الأسبق أحمدالسعدون أن المرحلة السابقة من أسوأ المراحل التي مرت بها الكويت وخاصة مجلس 2013 والذي صدر منه أسوأ القوانين المقيدة للحريات ومن بينها قانون «حرمان المسيء» والذي لم يصدر في أكثر الدول قمعية، بالإضافة إلى أنه تتبع بعض القوانين التي كانت تشكل جزءاً من شبكة الضمان والأمان للمواطنين وقام إما بتجميدها أو تغييرها أو تعديلها.

وأكد السعدون أن أولويات المرحلة الحالية تختلف عن كل أولويات بدءاً من أول مجلس تشريعي إلى ما بعد الخطاب السامي، لأنه كل محاولات الإصلاح كانت تصطدم دائما بمواقف الحكومة، وللعلم فإن مجلس الأمة حتى وأن اختار الشعب أفضل 50 نائباً ففي النهاية مجلس الأمة لا يدير الدولة لأن من يهيمن على مصالح الدولة هو مجلس الوزراء.

وأضاف السعدون أن الواسطة النيابية وقيام النواب بتمرير المعاملات عبر زيارتهم للوزارات لم تتوقف إلا عندما استلم الشيخ أحمد نواف الأحمد رئاسة الحكومة، وسموه لم يخيب ظن المواطنين في ذلك.

وأوضح السعدون أنا لم أقل أن الشيخ أحمد نواف الأحمد اصلاحي بل ذكرت أفعاله من أول يوم لاستلامه الحكومة وهذا لم يفعل جميع رؤساء الحكومة السابقين، حيث قامت الحكومة بإزالة العقبات التي تصحح المسار الانتخابي.

وأضاف السعدون: إن الخطوات التي قام بها الشيخ أحمد نواف الأحمد خطوات اصلاحية وتمثل نهجاً جديداً، حيث الجميع كان يطالب بتغيير النهج وهذا تحقق حتى الآن، لكن لو رئيس مجلس الوزراء انحرف عن ذلك عندها سنقول مثل الكلام الذي نقوله سابقاًَ ولن نتردد من الانتقاد. ولكن لايمكن نتجاهل ما تحقق حتى الآن.

ولفت السعدون إلى الأولويات منذ مجلس 1986 هي التوظيف والتعليم والصحة والتركيبة السكانية وما زالت مستمرة حتى الآن: وهذه ليست كل الأولويات فهناك أولويات أخرى يجب أن يتصدى لها مجلس الأمة القادم وأن تجد قبولاً لدى الحكومة.

وأشار السعدون إلى أن تغيير الجداول الانتخابية ليس كافيا لأن قانون الانتخاب يحتاج إلى تغيير شامل، مثال على ذلك أن التسجيل لا يكون عن طريق المختار بل يصبح عبر المعلومات المدنية التي تكون مسؤولة أن تتقدم بداية كل شهر بتحديث إلى مفوضية الانتخابات، وبالتالي لا يذهب أي مواطن للتسجيل لأن المعلومات المدنية ستقوم بذلك تلقائيا.

وأكد السعدون أن الحكومة إذا استمرت في نهجها الاصلاحي فإننا سنختصر الزمن لانهاء العديد من القضايا العالقة، واعتبر أن ما قام به الشيخ أحمد نواف الأحمد منسجم تماماً مع ما ورد في الخطاب السامي.

