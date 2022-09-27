الشباب.. محرك رئيس للعملية الانتخابية

وطن النهار

تحظى قضايا الشباب الكويتي وتصوراتهم السياسية وتطلعاتهم المستقبلية باهتمام بالغ من مرشحي انتخابات (أمة 2022) الذين يحرصون على إدراجها في برامجهم الانتخابية باعتبار الشباب هم الفئة الأوسع في المجتمع والثقل الأكبر في ترجيح كفة الفائزين وصولا إلى قبة (عبدالله السالم).

فالشباب بلا شك هم المحرك الرئيس لديناميكية العملية الانتخابية إلى حد كبير إذ يشكلون ما نسبته 72 في المئة من المجتمع وهي نسبة تفرض على المرشحين تبني قضايا هذه الشريحة المهمة والرئيسة والتعبير عن أصواتهم والعمل على تحقيق قضاياهم.

والشباب الكويتيون ليسوا حديثي عهد سواء بالمشاركة في العملية الديموقراطية أو الحياة السياسية أو حتى المشاركة المجتمعية والتطوعية في مواكبة أي انتخابات كانت إذ اعتادوا المشاركة الفعلية لاسيما في فترة التعليم الجامعي عبر اتحادات الطلبة التي رسخت لديهم الثقافة الانتخابية أو الممارسة الديموقراطية.

وفي هذا الشأن قال المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة للشباب محمد العلوش لـ(كونا): إن الشباب الكويتي لديهم تصورات وآمال وطموحات يعقدونها دائما على مجلس الأمة من خلال التمثيل السليم والمخرجات الجيدة التي تمثل طموحاتهم.

وأضاف العلوش: إن أهمية ذلك ناجمة أيضا من أن المجتمع الكويتي فتي وشاب إذ يشكل الشباب الشريحة الأوسع وتحديدا 72 في المئة من المجتمع الكويتي. وأوضح أن الأمر لا يقتصر على الثقافة السياسية والانتخابية فحسب بل حتى لناحية مواكبة الانتخابات والمشاركة التطوعية في العرس الديموقراطي إذ إن فكرة (الهيئة) بالتطوع لمواكبة انتخابات (أمة 2022) وتنظيمها شهدت قبولا وإقبالا كبيرين من الشباب الكويتيين مما يدل على حرصهم واهتمامهم بتمثيلهم في أفضل صورة خلال هذا الاستحقاق الدستوري.

وثمن في هذا الشأن دور لجنة الشباب والرياضة في مجلس الأمة وأهمية جهودها ودورها في تحقيق رؤاهم وتطلعاتهم وأكد الحرص على رؤية نماذج مميزة من أعضاء مجلس الأمة الشباب لحمل طموحات هذه الفئة وتحقيقها.

من جانبه قال نائب رئيس المكتب التنفيذي لمجلس الشباب العربي أمين سر مجلس إدارة جمعية العلاقات العامة الكويتية محمد الياسين لـ(كونا) إن للشباب رؤية في خدمة الوطن من خلال الشعارات الواقعية والقابلة للتحقيق وليست الرنانة وأن يكون الوطن الأولوية الأولى عند كل مرشح يرغب في الوصول لقبة (عبدالله السالم).

وأضاف الياسين: إن من الأولويات بالنسبة للشباب طبعا مكافحة الفساد ولابد من تعاون السلطتين لهذا الغرض وفي هذا المجال اتخذت الحكومة في الفترة الأخيرة العديد من الخطوات الإصلاحية بهذا الشأن علاوة على أولويات تتعلق بالقضاء على الواسطة والمحسوبية وضرورة أن يعمل النائب على خدمة الكويت لا الأشخاص.

بدوره قال رئيس لجنة التعاون الدولي في مجلس الشباب الكويتي عبدالرحمن السعيدي لـ«كونا» إن خطابات المرشحين باتت تهتم أكثر بفئة الشباب وهذا يعد انعكاسا لرؤى الشباب في الارتقاء بفكرهم ورؤاهم إلى الوطن بعيدا عن أي مفهوم فئوي كان مما انعكس على خطاب المرشحين بتبني الخطاب الوطني.

