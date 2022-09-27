أبل: تحصين الجبهة الداخلية على رأس الأولويات

وطن النهار

اعتبر مرشح الدائرة الثالثة النائب الأسبق د. خليل أبل ان نجاح المسيرة الديموقراطية في البلد يحتاج إلى تسهيل عملية الاقتراع على الشعب في جميع الدوائر الانتخابية.

وأوضح ابل ان هناك مناطق مكتظة تحتاج الى مدارس عدة مثل منطقة الجابرية، وهناك مناطق بعيدة تحتاج الى أن يكون لها مراكز اقتراع مثل منطقة الوفرة السكنية والتي ظلم أهلها.

وأكد أبل اننا ننطلق في حملتنا الانتخابية وفق مبدأ ان العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع، والدولة تكفل الأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص للمواطنين.

وأضاف ابل اننا سنستمر في الدفاع عن حقوق الناس ومسيرة الاصلاح، ولابد ان نؤدي حق الشعب علينا، فوحدتنا الوطنية وتحصين جبهتنا الداخلية على رأس أولوياتنا، وأساس ذلك العدالة الجتماعية وتأمين حياة كريمة للمواطن، وكل هذا لابد أن يرتكز على تنمية الإنسان الكويتي في القادم من الأيام.

ولفت أبل الى ان المرحلة الجديدة فرصة لتقديم المزيد، وأن نرتقي في الدولة، فالكويت مسؤولية الجميع، فلنتكاتف في تحقيق العدالة، ولنتنافس في الفكر البناء، ورؤيتنا الإصلاحية ستثمر بثقتكم ودعمكم.

