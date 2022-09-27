الاستئناف أيدت شطب 4 مرشحين

وطن النهار

بعد أن رفضت المحكمة الدستورية الطعون بقانون « حرمان المسيء»، قضت محكمة الاستئناف أمس بتزييد حكم محكمة اول درجة القاضي بتأييد قرار وزارة الداخلية بشطب كل من المرشحين «نايف المرداس وأنور الفكر وعبدالله البرغش وعايض بوخوصة» من كشوف المرشحين لانتخابات مجلس الأمة 2022.

والجدير بالذكر أن وزارة الداخلية متمثلة في «إدارة شؤون الانتخابات» قد ابلغت عددا من المرشحين بقرار شطبهم من الترشح لانتخابات مجلس الأمة 2022، المقررة في 29 سبتمبر الحالي.

وكانت «إدارة شؤون الانتخابات» التابعة لوزارة الداخلية اغلقت، باب استقبال طلبات الراغبين في الترشح لعضوية مجلس الأمة، على 376 مرشحاً، بينهم 27 امرأة، موزعين على الدوائر الانتخابية الخمس، وقد جاء قرار الشطب من كشوفات المرشحين، بعد رفع لجنة فحص طلبات الترشح، تقريرها إلى وزير الداخلية بالوكالة الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح بأسماء من لا تنطبق عليهم الشروط التي ينص عليها القانون.

