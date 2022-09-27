كاظم للناخبين: اختاروا البار بقسمه والصادق الأمين

وطن النهار

أيقظ مرشح الدائرة الأولى حسن كاظم، ملفات مهمة ترتبط على نحو وثيق بحياة المواطن، وأعاد إلى الواجهة المواضيع التي تلامس هموم المرأة والمتقاعدين والشباب وربات البيوت إلى جانب المعلمين وذوي الاحتياجات الخاصة، مشيرا إلى أن هناك الكثير من المعاناة والمشاكل التي تواجه المواطنين في مختلف الأعمار، مشددا على الحكومة بضرورة الالتفات لهذه المواضيع والعمل بشكل جاد على تفعيل دورها المطلوب بإزاحة العراقيل وإيجاد الحلول المناسبة الكفيلة بمعالجة مشاكل الافراد والقضاء على همومهم.

وأكد كاظم خلال ندواته الانتخابية التي يقودها تحت شعار «من اجل الكويت»، أنه لابد من الحكومة الاهتمام بقضية المتقاعدين، فهم الآباء والاجداد هم الذين أسسوا البلد وساهموا في تطويره، مشيرا في ذات الوقت إلى الاهتمام بأصحاب الخبرة الكبيرة من المتقاعدين والاستعانة بهم للاستفادة من خبراتهم.

وعرج كاظم على فئة الشباب، واصفاً إياهم بالعامود الفقري للبلد، لذا يجب التركيز عليهم وتسهيل كل الاجراءات امامهم دون تهاون او تقاعس فهم المستقبل، لافتا إلى أن هناك الكثير منهم يرغب في العمل لكن تكتفهم السياسة المتبعة لدى البعض، مبينا أن الشاب الكويتي اصبح اليوم محبطا امام التعيينات البراشوتية ولا يوجد دعم، إذ يجب توفير الدعم الحكومي والخاص لجميع الشباب والشبات.

إلى ذلك، قال كاظم: انه «من المؤلم ان نرى مناشدات من ذوي الاحتياجات الخاصة، في ظل عدم تلبية طلباتهم والتأخر في تنفيذها سواء في عدم توفير الاحتياجات والأجهزة الطبية التي يحتاجونها مثل الكرسي الجبيرة وغيرها من علاجات، موضحا أن هذه الفئة لم تحصل على احتياجاتها أولا في اول، ما يستدعي الاهتمام وتلبية مناشدات هذه الفئة العزيزة على قلوبنا. وانتقد كاظم تبرير المشروعات السياحية بعد إيقاف المدينة الترفيهية عام 2016 انها عكفت على ذلك بهدف التطوير والتغيير وعشنا أوهاما منذ 8 سنوات، مشيرا إلى أنه في هذا الجانب يجب الاستعانة بجمعيات النفع العام التي تمتلك الشباب الكويتي المتخصص من ذوي الكفاءة والقادر على الابتكار والتطوير مثل منتسبي جمعية المهندسين الكويتية، مؤكدا أن هناك الكثير من جمعيات النفع العام تمتلك الكفاءات الشابة وتستحق اشراكها في مشرع إنشاء المشاريع التنموية. وتساءل: «ماذا فعلت المشروعات السياحية، فالمواطن الراغب بالترفيه عن أبنائه ليس لديه سوى منطقة الخيران، غير ان الايجارات فيها مرتفعة ويصل الامر بالفرد أن يصرف نصف راتبه لقضاء مدة 3 أيام فقط»، مضيفا «كما ان الشريط الساحلي أصبح يعج بالمطاعم دون ان يستفيد منه الشباب من خلال تخصيص أماكن على البحر لاصحاب المشاريع الصغيرة ذوي أنشطة العصائر والمأكولات الخفيفة». وأكد أن ملف التعليم في الكويت بحاجة إلى نفضة كاملة، حيث يجب الاهتمام في المعلم وتطويره من خلال اخضاعه الى دورات محلية ودولية في الاجازة الصيفية ليكون متمكنا ومتخصصا بشكل اكبر، منوها إلى أن كلمة « قف للمعلم وفه التبجيلا كاد المعلم ان يكون رسولا» معناها عميق، فلابد من احترام المعلم وتكريمه.

ووجه كاظم في نهاية كلمته، رسالة الى الناخب، داعيا فيها بضرورة اختيار من يمثله الذي يبر في قسمه ويؤدي اعماله بالامانة والصدق حفاظا على بلدنا.

وكان كاظم، قد اكد خلال الندوة النسائية، على اهمية المساواة في الحقوق والواجبات والعدالة في الرواتب واعطاء المرأة المتزوجة من غير كويتي حق تجنيس ابنائها ويكون لهم اولوية التوظيف في الجهات الحكومية الى جانب تشدده في ضرورة تخفيف ساعات العمل للموظفات، متسائلا عن المانع في عدم منح ربات البيوت بطاقة عافية وادراجهن ضمن المستفيدين.

