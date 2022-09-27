خلفان: نبذ الخلافات وإعلاء كلمة الوطن

وطن النهار

أكد مرشح الدائرة الخامسة لانتخابات مجلس الامة 2022 د. عبدالواحد خلفان على ضرورة نبذ الخلافات بين الكتل السياسية والمرشحين وتقديم مصلحة الوطن، لافتا الى ان هناك قضايا تهم المواطن لابد من الاسراع في حلها مثل قضايا التعليم والاقتصاد والاسكان وغيرها.

وطالب خلفان الناخبين بحسن الاختيار ومنح الصوت للشخص الكفؤ الذي تهمه مصلحة الوطن والمواطن ليكون المجلس القادم مجلس انجاز خاليا من المهاترات والنزاعات بأنواعها.

جاء ذلك خلال ندوة جماهيرية بمناسبة افتتاح مقر مرشح الدائرة الخامسة عبدالواحد خلفان وحملت عنوان « المجلس القادم.. وقضايا الكويت الكبرى» بحضور عدد من الشخصيات السياسية وناخبي الدائرة الخامسة.

واستعرض خلفان الوضع السياسي في الكويت خلال السنوات الماضية وقال انا كمواطن قبل ان اكون مرشحا اشعر بالالم والحزن ان الكويت بلد التنمية وجوهرة الخليج استبيحت خلال 15 سنة الماضية وتراجعت في كل المجالات والميادين حتى ان التعليم تدنى وانخفض مستواه عالميا وكذلك الصحة والرياضة وجميع المجالات، مشيرا الى انها سنوات كبيسة سيئة تعطل فيها الاسكان والصحة واستفحلت فيها المافيا العقارية وغسيل الاموال وتوقف التنمية وقصور في حقوق المرأة وغيرها.

مجلس 2022

وأضاف: مجلس 2022 دخل في ازمة سياسية منذ اليوم الاول في قضية اختيار الرئيس ورأينا ما رأينا من تكتلات وتخوين وتحدٍ ونزاع وتعطيل جلسات لمدة عامين حتى جاء خطاب صاحب السمو على لسان ولي العهد حفظهم الله فكان خطاب الحل الذي وضع اصبعه على الجرح وجعل الاختيار بيد الشعب ليحسم الامر، وها نحن ندخل العرس الانتخابي وعندما نسأل اي مواطن عن الملفات المهمة وطلبات الشعب نجد الكثير منها في التعليم والصحة والاسكان والقضية الاسكانية في الكويت التي تبلغ المساحة المأهولة منها 10% و90% اراضٍ فضاء والدولة فيها خير وامكانيات كبيرة ولكن لا يوجد رد على الاسباب عن تأخر تلك الخدمات وكذلك المتقاعدون ومشاكلهم والمرأة الكويتية ومتطلباتها في الغلاء وان هناك آلافا من المواطنين يقعون تحت خط الفقر ورواتبهم لا تتعدى الألف دينار في ظل الغلاء العالمي الذي يشهده العالم اجمع.

وتابع خلفان: وفي ظل تلك الاحداث تغيرت الحكومة وجاء رئيس وزراء جديد واستشعرت الاسرة والقيادة ان الشعب محبط جدا ولا يؤمن ان للكويت مستقبلا باهرا يأمن فيه على ابنائه، و فاتورة الفساد كانت كبيرة والتعيينات الادارية البراشوتية وغيرها كانت واضحة فجاءت تلك الحكومة بسلسلة من القرارات وبدا الشعب يتنفس ويستشعر ان هناك تغييرا في القرارات وبدأت الخريطة السياسية تتغير واعتماد البطاقة المدنية للقضاء على الفساد الانتخابي واضافة مناطق جديدة للدوائر فيها آلاف من المواطنين كانوا محرومين من الانتخابات وأوقف الفرعيات وهو انجاز محسوب للحكومة، وكذلك حاربت الحكومة المالي السياسي وشراء الاصوات مع أن القانون ليس واضحا تجاه تلك الامور ولكن تلك البادرة اخافت من تسول له نفسه بشراء الاصوات ولكن هذه بادرة الاصلاح لكن الشعب مازال مترددا ويعتقد انها غير كافية وانا كمواطن ألمس تغييرا في البلد وان الاصلاح قادم ويجب اعطاء الفرصة الكافية لكي يكون الحق للجميع وفرص العيش متكافئة.

قنبلة موقوتة

وقال خلفان ان يوم الخميس القادم سيذهب الشعب للاختيار وبوادر الاصلاح موجودة والشعب الكويتي واعٍ، خصوصا فئة الشباب واشار الى ان الايام الماضية أظهرت هناك حالات مسيئة للاجواء الانتخابية والعمل البرلماني كان الاولى منها قضية وثيقة القيم وهي وثيقة انقلاب على الدستور والحياة المدنية ويريدون فرض وصاية واجندة على الشعب وهي متشددة لتكون قنبلة موقوتة في مجلس الامة القادم فيبثون الفرقة بين الشعب ويجعلون ابناء الشعب متناحرين والكل يترقب الخطأ من الاخر والكل يخاف من الكل فتكون مافيا الفساد قد حققت رغباتها ووضعت عصاها في دولاب التنمية والاصلاح في البلد، فنحن في بلد وصلت قيمة النصب العقاري فيه الى 3 مليارات دينار وهو بلد صغير ونستطيع ان نحكم فيه الامور ومن يوقع على هذه الوثيقة فسوف يلتزم بها في المجلس القادم واذا نجحوا في ذلك سوف يرجع زمن الفساد

الخطاب السياسي

وأوضح الخلفان ان الامر الاخر من الامور التي تسيء الى العملية الانتخابية هو انحدار واضح في الخطاب السياسي فكنا نتوقع برامج اصلاحية ويتطرق المرشح للاصلاح ويتحدث عن برنامجه الانتخابي لكن ما رأيناه عبارة عن خطابات فيها نزاع وشجار و«دق خشوم» وألفاظ سيئة وتهم وسباب وشتائم بين المرشحين على امور سابقة، بينما يأتي اخر ويستهزئ بالناس ويستهزئ بالاخرين في موضوع العفو ويتمنن عليهم ونحن كلنا نعلم ان ملف العفو بعد الله سبحانه وتعالى يرجع الفضل فيه الى صاحب السمو الامير وولي عهده الامين وهو من وقع عليه فلا تتمنون على الشعب الكويتي وتستهزئون بالمجموعات والكتل ومنها مجموعة الستة والدكتور حسن جوهر لانهم وطنيون شرفاء مخلصون لهذا الوطن فيجب الا تنقسم الكويت ونخلق عداوات ونخلق مشاكل من وراء هذه الخطابات وانا اناشد سمو رئيس الوزراء ان ينهي ملف العفو عن جميع ابنائنا بالخارج وتكون المبادرة من الاسرة لكي لا يأتي احد يتكسب على هؤلاء المعفي عنهم.

وختاما اقول ان الكويت في مرحلة حساسة فتحملوا المسؤولية وأحسنوا الاختيار ولنكن متفائلين بالمستقبل ونختار مجلسا يسند الاصلاح.

