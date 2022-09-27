الزيد: الكويت مختلفة بعد الخطاب السامي

وطن النهار

اكد مرشح الدائرة الاولى اسامة الزيد أن المخرج من حالة الإحتقان السياسي يكون عن طريق توافر رؤية للدولة وخطة اقتصادية متكاملة تتعاون فيها جميع أجهزة الدولة لتحقيقها، ووجود برنامج عمل للحكومة متكامل الاركان يتم اختيار الوزراء على اساس قدرتهم على تنفيذه لا وفق المحاصصة، ويكون لمجلس الامة ادواره الكاملة في التعاون والرقابة والمحاسبة بشرط أن يكون معيارها برنامج عمل الحكومة

واعتبر الزيد في لقاء الساعات الاخيرة مع «النهار» ان تحسين مستوى المعيشة لايقف على زيادة الراتب فقط رغم وجوبهاواستحقاقها بموازاة معدلات التضخم، بل يعتمد على تحصين الإنفاق لدى الافراد والأسر عبر الارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية كي لا يضطر المواطن إلى الصرف على الخدمات الاضافية بالقطاع الخاص صحيا وتعليميا، مشدداً على ضرورة توفير الرفاهية الحكومية التي تمكن الافراد من الاقتصاد بالمصروفات وادخار أموالهم للمستقبل.

ولفت الزيد الى أن التنمية مرتبطة في برنامج عمل الحكومة وجدية التنفيذ وسرعة المحاسبة ونوعية القياديين الذين يتم تعيينهم في أجهزة الدولة، وعندما كانت الكويت سباقة ومتطورة كانت فريدة بديموقراطيتها وستبقى هي خيارنا الذي تضمنه دستور الكويت في المادة رقم 6 (نظام الحكم في الكويت ديموقراطي السيادة فيه للأمة مصدر السلطات جميعا).

وتوجد محطات مهمة استوقفنا خلالها الزيد وتفاصيلها في السياق الحوار التالي:

مرحلة البناء

? خطاب القيادة السياسية بحماية الدستور وتمكين المجلس ليكون سيد قراراته وتشخيص مشاكل السياسة والإدارة هل يكفينا بما هو كخطاب لمحاربة الفساد وتحقيق الإصلاح والتنمية الشاملة لرفاهية الإنسان ؟

? تعاملنا مع الفساد كعنصر مستقل بذاته وليس كنتيجة لسوء الإدارة وضعفها فبدل معالجة السبب انهمكنا لعقود في معالجة النتيجة والخطاب الأميري التاريخي وضع خارطة الطريق ولكن الخطاب لا يكفي فالمرحلة القادمة هي مرحلة البناء ولن نستطيع تطوير الدولة بوجود الفساد ولذلك يجب إستمرار نهج محاربة الفساد ليس أمام شباب الكويت سوى القتال لبناء مستقبل يختارونه هم ولا يفرض عليهم لا خيار أمام المسؤول إلا اتباع رأي الشباب وتحقيق أحلامهم وتطلعاتهم وأستذكر جملة مهمة عن الدستور وردت في الخطاب الأميري (فهو شرعية الحكم وضمان بقائه والعهد الوثيق بيننا وبينكم) وهي جملة تؤكد المؤكد بأن الدستور يجب أن يطبق بشكل حقيقي وهو بلاشك الضمان لاستمرار دولة المؤسسات ورسم السياسة العامة في العهد الجديد والذي يجب أن يترجم إلى عمل حقيقي والأهم أن يشعر به المواطن وينعكس على حياته اليومية ودولة الكويت بعد الخطاب ستكون مختلفة عن الكويت قبل الخطاب.

ونسجل للعهد الجديد ان الاجراءات التي تمت في الآونة الاخيرة تؤكد الجدية في عملية الإصلاح وعلى رأسها هو محاسبة بعض القضاة وهي خطوة في الاتجاه الصحيح وتعتبر نموذج القيادة بالقدوة وتم أيضا تحويل المشاريع التي ينفذها الديوان الأميري إلى الوزارات المختصة وكذلك تجديد الدماء في مفاصل الدولة وفتح ملفات قضايا المال العام التي لاتسقط بالتقادم وتأكيد القيادة السياسية على التمسك بالدستور وعدم التدخل في العملية الانتخابية ونزول الوزراء إلى ميادين العمل لمعرفة حاجات المواطنين وسبل حل مشكلاتهم ولكن هذا ليس كافيا بل يجب إيجاد آلية واضحة وفق معايير متقنة لاختيار القياديين بالدولة ويجب أن يكون ذلك نهج الحكومة في المرحلة القادمة

إصلاح المفاهيم

? ما الذي على السلطتين القيام به أو الامتناع عنه لتجنب الوقوع في عنق الزجاجة مرة أخرى؟

? تعاقبت الحكومات في سياسة الملفات العالقة والإدارة بالأزمات وتحقيق الاستقرار لن يتم بوجود الفساد فالإصلاح عملية تراكمية ونهج مستمر يحتاج إلى قرار من أعلى الهرم وهذا ما لمسناه في سياسات العهد الجديد الذي سنكون له العون والسند في إنفاذ القرارات والإجراءات الإصلاحية وسنتابعها باستخدام الصلاحيات الدستورية والقانونية التي يتمتع بها عضو مجلس الأمة والضمان لعدم استمرار حالة الاحتقان السياسي هو إصلاح مفاهيم العلاقة بين المجلس والحكومة التي عانت من الصراعات السياسية الشخصانية وما أعنيه هو أن التعاون والرقابة والمحاسبة يجب أن يكون معيارها برنامج عمل الحكومة الذي يجب أن يقدم فور تشكيل الحكومة وفقا للمادة 98 من دستور الكويت وهذا البرنامج يجب أن يتضمن نوعية المشاريع والمدد الزمنية لتنفيذها والميزانيات المطلوبة للتنفيذ ومقاييس أداء تمكن البرلمان من مراقبة أداء الوزراء وهذا البرنامج هو الذي يحدد العلاقة بين المجلس والحكومة وبناء على برنامج عمل الحكومة يتم اختيار وزراء قادرين على تنفيذ برنامج عمل الحكومة وليس وفقا للمحاصصة وهنا ستكون المعادلة أننا بحاجة إلى جهاز تنفيذي يشكل من التكنوقراط مع وجود وزراء سياسيين قادرين على تنفيذ برنامج عمل الحكومة ويكون البرنامج مبني على دراسات علمية وإحصاءات حديثة ودقيقة والأهم من كل ذلك هو التناغم والتنسيق بين أجهزة الدولة وهذا يتطلب وجود رؤية للدولة وخطة إقتصادية متكاملة تتعاون جميع أجهزة الدولة لتحقيقها فالتناغم الحكومي يكون في ميادين العمل وليس توحيد التصويت في مجلس الأمة فقط فهذا جزء صغير من عمل الحكومة وبهذا العمل المتكامل نخرج من حالة الاحتقان السياسي.

زيادة الدخل

? أيهما تركز على تحقيقه للأفراد والأسر في ظل تعطشهم لزيادة الدخل من جهة ورفاهية الإدارة والخدمات من جهة أخرى ؟

? زيادة الرواتب ضرورية بما يتساوى مع مستوى التضخم السنوي لأن المواطن يتأثر بالتضخم ونحن دولة نستورد التضخم وهذا الأمر يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار من الحكومة ولكن تحسين مستوى المعيشة لايقف على الراتب فقط بل يعتمد على الإنفاق أيضا وهنا يجب أن نعمل على ارتقاء وتطوير مستوى الخدمات الحكومية حتى لايضطر المواطن إلى الصرف على الخدمات التي يحتاجها ويلجأ إلى خدمات الشركات ونفس الخدمات تقدمها الحكومة وبهذا العمل يستطيع المواطن أن يوفر أمواله ويدخر، للمستقبل والأهم هو النهوض باقتصاد الدولة من خلال عدة إجراءات منها إصلاح أوجه الإنفاق في الميزانية العامة للدولة وتوجيه الدعوم لمستحقيها مع أهمية زيادة الإنفاق الرأسمالي وجذب رأس المال الأجنبي لتنفيذ المشاريع الضخمة التي تحرك العجلة التجارية والارتكاز على مبدأ تكافؤ الفرص وعدالة توزيع الثروة ولن يتم ذلك إلا وفق برنامج عمل حكومي تحدد فيه الميزانيات والفترات الزمنية ونوعية المشاريع التي ستكون ضمن أولويات العمل الحكومي لتوفير فرص عمل وخطة بعثات وبرامج تعليمية تتناسب مع مستقبل حاجات سوق العمل لنطمئن على مستقبل أبنائنا ليكونوا قادرين على بناء الأسرة وتوفير احتياجاتها في السكن والتعليم والرعاية الصحية وممارسة أعمال تجارية تحقق لهم مصادر دخل بديلة.

النظام الانتخابي

? هل لك غايات تشريعية مثل إقرار نظام الجمعيات السياسية ؟

? أرى أن النظام الانتخابي الحالي غير متوازن من حيث التوزيع للدوائر فعلى سبيل المثال عدد الناخبين في الدائرة الثانية 90 ألف ناخب تقريبا بينما هناك 257 ألف ناخب تقريبا في الدائرة الخامسة فالنظام الانتخابي يجب أن يكون عادلا للوصول إلى تركيبة برلمانية جيدة وأنا أميل إلى نظام القوائم النسبية لأن العمل البرلماني لا يمكن أن يأتي بثماره من خلال العمل الفردي فالعمل البرلماني يحتاج إلى التحالفات والكتل البرلمانية والتيارات السياسية التي اختفت بعد العمل بنظام الصوت الواحد لا أعارض وجود قوانين تنظم العمل السياسي الجماعي ولكن أنا مواطن مستقل يمثل جميع شرائح ومكونات المجتمع الكويتي لأمثل أفكارهم وأسعى لتحقيق آمالهم وتطلعاتهم دون استغفالهم والتمثيل عليهم وسأكون أمينا معهم في مشاركتهم أفكاري وقناعاتي وتقبل انتقادهم والاستفادة من مقترحاتهم. وايضا أنتمي إلى أسلوب سياسي يتبنى مبدأ التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لتحقيق إنجازات تلامس احتياجات المجتمع والدولة ولا يخشى من محاسبة الحكومة عند وجود الأخطاء وسيكون عملنا مبنياً على التعاون والتدرج في عملية المحاسبة وصولا إلى الصلاحيات الدستورية مثل تشكيل لجان التحقيق البرلمانية والاستجوابات.

ألاعيب سياسية

? لماذا الفرد العادي أو السياسي في الكويت يخاف من المواطن الآخر المختلف عنه في انتماءات ثانوية ولا يثق به عند وجوده في الحكومة أو رئاسة الحكومة فيرفض تجربة الأحزاب أو الجمعيات السياسية وتداول السلطة والحكومة البرلمانية؟

? التشكيك في الآخر هو صناعة حكومات سابقة وهو أسلوب سياسي لجأت إليه عناصر الفساد لإلهاء الشعب الكويتي عن القضايا الأساسية وعلى رأسها محاربة الفساد بحيث ينشغل المجتمع الكويتي الكريم في صراعات داخلية ولكن الشعب الكويتي الكريم واع ومدرك لهذه الألاعيب التي أرهقتنا ولم تكن نتائجها إلا انتشار الفساد في جميع مفاصل الدولة وأضف إلى ذلك العمل الممنهج في تدمير مؤسسات المجتمع المدني وعدم جعلها نشطة في قضايا الشأن العام وقانون الصوت الواحد الذي فتت العمل البرلماني بحيث يصل إلى المجلس أفراد لاتربطهم أي رؤى وبرامج مع وجود كتلة حكومية داخل المجلس وهذه الكتلة الحكومية تهيمن على مصالح الدولة وبذلك تصبح هي صاحبة اليد الطولى وتفرض رغباتها على النواب ولذلك نجد حالة الاحتقان السياسي مستمرة وهو عمل ممنهج من الصعب على الأفراد مواجهته لأنهم أفراد غير متفقين مع زيادة جرعة التفرقة بين مكونات المجتمع الكويتي فتجد أن حتى القضايا المستحقة يستصعب النواب الاتفاق على مواقف موحدة بسبب اعتبارات التفرقة الاجتماعية التي بثتها عناصر الفساد لإضعاف قوى الإصلاح الوطني فالموضوع مرتبط بالشأن السياسي والمصالح التجارية وهو أمر مصطنع ولا يمثل المجتمع الكويتي الذي نجده مترابطا ومتحابا ومتماسكا في الكثير من القضايا ولذلك نجد بث التفرقة مستمر وهو أمر يجب التحذير منه دائما.

النظام السياسي والتنمية

? هل الديموقراطية هي من يعيق نهضة وتنمية المجتمع ؟

? الدول الملكية والاشتراكية وحتى الديموقراطية يقولون إنها حققت التنمية ولكن أيضا هناك الكثير منها فشل في تحقيق التنمية بمختلف الأيديولوجيات السياسية وهذه التجارب تؤكد بأن النظام السياسي لايؤثر على التنمية وأن التنمية ليس لها نظام سياسي أوحد ولكن بث هذه الأفكار ما هو إلا ذريعة أو شماعة لتبرير الفشل المتكرر.

أعتقد بأن التنمية مرتبطة في برنامج عمل الحكومة وجدية التنفيذ وسرعة المحاسبة ونوعية القياديين الذي يتم تعيينهم في أجهزة الدولة والشعب الكويتي فيه من الكفاءات الوطنية القادرين على انتشال البلد من القاع والوصول به إلى القمة فعندما كانت دولة الكويت سباقة ومتطورة لم نجد هذه الذرائع التي تطرح اليوم ولذلك الديموقراطية هي خيارنا الذي تضمنه دستور الكويت في المادة رقم 6 (نظام الحكم في الكويت ديموقراطي السيادة فيه للأمة مصدر السلطات جميعا).

? دائما تطرح فكرة الأمن الغذائي في لقاءاتك هل يمكن أن حدثنا عن هذا الجانب ؟

? اليوم العالم يواجه مشكلات في سلاسل التوريد العالمية بسبب الحرب الروسية - الأوكرانية وخاصة في ما يخص القمح وهنا يجب أن ندرك بأن دولة الكويت لديها علاقات تاريخية مع أستراليا منذ عام 1974 ونستورد من أستراليا من خلال شركة المواشي وشركة المطاحن وهي دولة مؤثرة في حياتنا اليومية وقامت أستراليا خلال السنوات الأخيرة بزيارة دولة الكويت بوفود رفيعة المستوى مثل حاكم عام أستراليا ووزير خارجية أستراليا ووفود برلمانية أسترالية بالمقابل لا يوجد أي زيارة من دولة الكويت على المستوى الرسمي بمستوى وفود رفيعة المستوى وهذه الدولة يجب الاهتمام بها وتطوير علاقتنا معها خاصة في هذه الظروف الاقتصادية والتحولات العالمية لأنها تخدمنا كدولة وكشعب. وجه المرشح اسامة الزيد رسالة إلى رئيس الوزراء قال فيها: الله الله في شعب الكويت فهو شعبٌ كريم عاشق لوطنه ولقيادته وعانى الكثير من الحكومات السابقة من فساد مالي وإداري وعبث بمقدرات الشعب وأمواله من خلال تعيين الفاسدين والمرتشين الذين تحكموا بمصير الشعب لسنوات والآن ولله الحمد تم عزلهم من مناصبهم السياسية بعد أن كشفهم الشعب الكويتي وتصدى لهم ولن نرضى بعودتهم أبداً إلى أي منصب سياسي ولا بد من الاستمرار بالقضاء على تابعيهم ومؤيديهم وتحويل كل من عبث بمقدرات البلد إلى القضاء ومحاكمته على الفساد وذلك من أهم التحديات التي ستواجه رئيس الوزراء القادم، وأي تهاون في هذا الأمر سيواجه بشده دون أي تساهل وعليه عدة أمور ينبغي عملها منها:

1- عزل الفاسدين ومحاكمتهم.

2- استرداد الأموال المنهوبة إلى خزينة الدولة.

3- الالتزام بالقانون وتطبيقه

على الجميع دون إستثناء

ولا يكون أحد فوق القانون

مهما كان اسمه أو منصبه.

4-تعيين المخلصين والكفاءات

من أبناء الشعب الكويتي في

المناصب القيادية ومتابعتهم

ومراقبة أدائهم بكل دقة.

