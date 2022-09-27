الأراضي الفضاء.. مدن سكنية

الأولى

في إعلان واضح وصريح ان القضية الاسكانية على رأس الاولويات الحكومية، وجه مجلس الوزراء الذي عقد اجتماعه امس برئاسة رئيس الوزراء بالانابة وزير الدفاع وزير الداخلية بالوكالة الشيخ طلال الخالد لعدة خطوات من شأنها انهاء معاناة المواطنين من هذه المشكلة الأزلية.

واستهل مجلس الوزراء أعماله بإحاطة رئيس مجلس الوزراء بالإنابة المجلس علماً، بتوجيهاته وموافقته على التنازل عن موقع معسكر لواء الجنوب غرب مدينة صباح الأحمد السكنية البالغ مساحته كيلو مترين طولاً وكيلو مترين عرضاً، لصالح المؤسسة العامة للرعاية السكنية، وهو التنازل الثاني من قبل وزارة الدفاع لدعم الرعاية السكنية.

وأحيط مجلس الوزراء علمًا بتوصية اللجنة الوزارية المشرفة على متابعة تنفيذ المشروعات الكبرى بشأن التقرير المعد من قبل لجنة حصر أراضي الفضاء المملوكة للدولة الصالحة للمشاريع السكنية في المنطقة الحضرية المشكلة بموجب قرار وزير الدولة لشؤون الإسكان رقم 49 لسنة 2021، الأراضي الصالحة للرعاية السكنية والمعوقات التي تواجه كل منها.

وقرر مجلس الوزراء تكليف بلدية الكويت باتخاذ الإجراءات اللازمة والكفيلة بتخصيص المواقع المحددة بالتقرير لصالح المؤسسة العامة للرعاية السكنية بغرض توفير الرعاية السكنية للمواطنين وتسليمها إلى المؤسسة العامة للرعاية السكنية حتى يتسنى لها القيام بالإجراءات اللازمة لكل منها وصولاً إلى مرحلة توزيعها إلى مستحقيها.

كما قرر التنسيق مع المؤسسة العامة للرعاية السكنية والجهات ذات العلاقة لوضع الآلية المناسبة لتخصيص بعض المواقع لصالح المؤسسة العامة للرعاية السكنية بغرض توفير الرعاية السكنية للمواطنين، وسبل تذليل جميع المعوقات التي قد تواجهها المناطق المخصصة للرعاية السكنية، على أن تتم موافاة مجلس الوزراء بتقرير يتضمن ما يتم التوصل إليه بشأن جميع المواقع المذكورة أعلاه والتوصيات المناسبة بهذا الشأن، وذلك خلال شهر من تاريخه. من جانب آخر ناقش مجلس الوزراء توصية اللجنة بشأن العرض المقدم من الأمانة العامة لمجلس الوزراء أمانة اللجان بشأن متابعة البرامج الزمنية المقدمة إليها من قبل الجهات الحكومية والخاصة بالمشاريع التابعة لها {مشروع المدينة الترفيهية، مشروع حديقة الشعب، معالجة الأوضاع القائمة بنقعة الشملان، مشروع مطار الكويت الدولي T2 والمشاريع والمرافق ذات الصلة، مشروع المدن العمالية بدولة الكويت، مشروع مدينة الشحن الجوي في مطار الكويت الدولي، مشروع الصبية الترفيهي، مشروع مسار سكة الحديد في الكويت، سوق الصفارين، مشاريع المدن الإسكانية، مشاريع تصميم وإنشاء وتشغيل وصيانة وتحويل استراحات على الطرق السريعة ومراكز خدمة الشاليهات، إقامة مشاريع إنشائية وتطويرية سياحية في جزيرة فيلكا (منتجعات، منتزهات، شاليهات)}. وقرر مجلس الوزراء تكليف {اللجنة الوزارية المشرفة على متابعة تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى} باستكمال جهودها الحثيثة في متابعة تنفيذ تلك المشروعات، وغيرها من المشروعات التنموية الصادر بشأنها قرارات من مجلس الوزراء.

كما أحيط المجلس علمًا بتوصية اللجنة بالتقرير الدوري المقدم من الأمانة العامة لمجلس الوزراء {فريق العمل الفرعي الفني للدراسات والأعمال الفنية لمشروعات الاستثمار في جسر الشيخ جابر الأحمد الصباح} بشأن الإجراءات المتخذة بشأن المشروع وذلك حتى شهر سبتمبر لسنة 2022.

وقرر مجلس الوزراء تكليف اللجنة بمواصلة الجهود المبذولة بالتعاون والتنسيق مع عدة جهات للانتهاء من تنفيذ الأعمال المتعلقة بتهيئة البنية التحتية لـمـواقـع الاستثمار في جسر جابر بما يضمن تلبية الاحتياجات الأساسية لاستيعاب الأنشطة والمشاريع التي سوف يتم إنـجـازها في تلك المواقع من قبل المستثمرين. كما قرر مجلس الوزراء تكليف المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء وسرعة تحديد مدى ملائمته لرؤية المؤسسة وتطلعاتها بهذا الشأن، وعلى الأخص مدى إمكانية مشاركة المؤسسة والشركات الحكومية التابعة لها بالمشروع المشار إليه بما يضمن تحقيق العوائد المالية ويصب بالنفع على الدولة، وموافاة مجلس الوزراء بالمستجدات التي تتم بهذا الشأن خلال شهر من تاريخه.