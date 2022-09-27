فتحوا البلد.. نشِّطوا السياحة

الأولى

أطلقت مصادر عبر «النهار» جرس انذار، بشأن عدم ديمومة اسعار النفط على ما هي عليه، موضحة ان تنويع مصادر الدخل بات ضرورة وليس خياراً، في ظل التراجعات الحادة التي منيت بها اسعار النفط بسبب تواصل التوترات الجيوسياسية الناجمة عن الحرب الروسية - الأوكرانية.

وبينت، ان تراجعات خام برنت إلى ما دون 85 دولاراً للبرميل وتواصل تراجع سلة اوبك إلى 92.67 دولاراً للبرميل، سينعكس بشكل سلبي على فائض الميزانية المتوقع للعام المالي الحالي 2022/2023، لافتة إلى انه اذا ما استمر تراجع الأسعار بنفس الوتيرة، فإن تلك الفوائض يمكن ان تتراجع بحدود 3 مليارات دينار.

وتساءلت المصادر عن الاجراءات التي اتخذتها الكويت لرفع الايرادات غير النفطية لتكون مثل بقية الدول التي فتحت ابوابها امام السياح عبر اطلاق انواع مختلفة من التأشيرات وسهلت الدخول إلى اراضيها وأقامت مشاريع سياحية بالمليارات وعززت بنيتها التحتية لاستقبال الزائرين.

وتابعت: اين الاصلاحات المالية التي نادت بها الحكومة وعلى رأسها تطبيق الضريبة المضافة والانتقائية التي تمت المناداة بها اسوة ببقية الدول المجاورة؟.

وقالت: إن الكويت تأخرت كثيراً في تطبيق اصلاحات ادارية ومالية كثيرة كان تطبيقها سيخفف عن كاهل الميزانية ما تنوء به من نفقات غير مبررة.

وأشارت المصادر، إلى ان الحكومة باتت مطالبة اكثر من اي وقت مضى بتسريع تنفيذ مشاريع مدرة للدخل وتسريع وتيرة انجاز الخطط التنموية التي اعتمدتها الحكومة وأقرها مجلس الأمة. ولفتت إلى ان زيادة خريجي الجامعات والمعاهد يمثل تحدياً كبيراً امام الحكومة لخلق وظائف لأكثر من 420 الف خريج من المتوقع دخولهم إلى سوق العمل بحلول 2035.