تأييد شطب 4 مرشحين.. و«الدستورية» تنظر «وقف الانتخابات» اليوم

الأولى

بعد رفض المحكمة الدستورية الطعون بقانون «حرمان المسيء»، قضت محكمة الاستئناف امس بتأييد حكم محكمة اول درجة القاضي بتأييد قرار وزارة الداخلية بشطب كل من المرشحين: نايف المرداس وأنور الفكر وعبدالله البرغش وعايض بوخوصة من كشوف المرشحين لانتخابات مجلس الأمة 2022. من جانب آخر، حددت غرفة المشورة في المحكمة الدستورية جلسة اليوم للنظر في طلب وقف اجراء انتخابات مجلس الامة المقرر اجراؤها يوم الخميس المقبل 29 من الشهر الحالي.

وكانت المحكمة الدستورية تلقت طعنا من احد المواطنين بعدم دستورية المرسومين بقانونين رقمي 5 و6 لسنة 2022 بشأن التصويت بالبطاقة المدنية، مطالبا بصفة مستعجلة وقف اجراء الانتخابات، مع ما يترتب على ذلك من آثار.