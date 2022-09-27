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الإحالة للنيابة.. للخدمات الإخبارية المخالفة لـ«الصمت الانتخابي»


تدخل الكويت غدا الاربعاء في صمت انتخابي قبل موعد انتخابات مجلس الأمة 2022 المقرر له بعد غد الخميس.
وأكد وكيل قطاع الصحافة والنشر والمطبوعات بالتكليف في وزارة الاعلام لافي السبيعي انه استنادا إلى المادة السابعة من القرار الوزاري رقم (143) لسنة 2016 بشأن شروط وضوابط التغطية الاعلامية والاعلان والترويج لانتخابات مجلسي الأمة والبلدي والذي يعرف باسم (الصمت الانتخابي) يحظر بث أو اعادة بث أو نشر اي لقاءات أو برامج أو تقارير مع المرشحين.
وأضاف انه يحظر كذلك عرض اي احصائيات واستطلاعات الرأي للمراكز المرخصة في يوم الاقتراع واليوم السابق له وذلك حفاظا على عدم الاخلال بالعملية الانتخابية على ان يتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين.
وأوضح انه منذ صدور مرسوم الدعوة لانتخابات مجلس الأمة 2022 تم تشكيل لجنة تتولى رصد اداء وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمقروءة والالكترونية وقامت بدورها باحالة الوسائل المخالفة للنيابة وفق قانون المطبوعات والنشر وقانون المرئي والمسموع وقانون تنظيم الاعلام الالكتروني.


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