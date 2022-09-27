طلال الخالد وجَّه لحل ازدحام «الشدادية»

الأولى

بناء على توجيهات رئيس مجلس الوزراء بالانابة وزير الدفاع وزير الداخلية بالوكالة الشيخ طلال الخالد، اعلنت وزارة الداخلية عن عقد اجتماع تنسيقي بين الادارة العامة للمرور وجامعة الكويت لوضع الحلول المناسبة لتخفيف الاختناقات المرورية في موقع «الشدادية». واكدت الوزارة في بيان لها امس التوصل إلى حلول عاجلة وسريعة لتخفيف الاختناقات المرورية، حيث تم فتح جميع التقاطعات المرورية ووضع 3 سيارات تصوير «بكاميرات» لضبط المخالفين وفرز دوريات مرورية داخلية لتنظيم الحركة المرورية خلال هذه الفترة من بداية العام الدراسي.

وأشار الوكيل المساعد لشؤون المرور والعمليات اللواء جمال الصايغ إلى ان الادارة العامة للمرور تعمل جاهدة على تسيير الحركة المرورية على جميع الطرق الرئيسة والفرعية خصوصاً مع دخول الفصل الدراسي الأول من العام 2022 وذلك من خلال الانتشار الكثيف للدوريات في جميع انحاء الكويت.

واكد ان الادارة تقيم الوضع المروري في مختلف الأوقات وخصوصاً وقت الذروة للتعامل مع الاختناقات المرورية أولاً فأولاً.