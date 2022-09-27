العراق.. الحلبوسي يستقيل والحسم في البرلمان غداً

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بغداد- الوكالات: يعقد البرلمان العراقي، غدا الأربعاء جلسة للتصويت على قبول استقالة رئيس المجلس محمد الحلبوسي وسط استمرار للأزمة في البلاد منذ أشهر.

وأظهرت صورة من جدول أعمال الجلسة، تضمنت بندين أولهما التصويت على استقالة رئيس البرلمان، وثانيهما انتخاب نائب أول لرئاسة المجلس. فيما يتوقع مراقبون ألا يصوت أغلبية النواب بقبول الاستقالة.

ولم تعرف بعد خلفيات وكواليس تلك الاستقالة، على الرغم من أن الحلبوسي الذي يعتبر من أبرز حلفاء الزعيم الصدري، مقتدى الصدر كان خالف قبل أسابيع دعوته إلى استقالة بقية النواب، بغية حل البرلمان.

إلا أنه أكد في الوقت عينه حينها أهمية إجراء انتخابات مبكرة بعد تهيئة المتطلبات القانونية، يسبقها تشكيل حكومة تتمتع بكامل الصلاحية.

ويأتي ذلك وسط أنباء عن استعداد القوى السياسية العراقية الرئيسة باستثناء التيار الصدري للاعلان عن «تحالف لإدارة الدولة» واستئناف انعقاد جلسات البرلمان المعطلة منذ اشهر وصولا الى اختيار رئيس للبلاد وترشيح رئيس للحكومة.

وقال مصدر عراقي مطلع ان اتفاقا قد تم بين القوى السياسية الرئيسة العراقية على تشكيل تحالف باسم «ائتلاف إدارة الدولة» يضم الاطار التنسيقي والحزبين الكرديين «الديموقراطي» برئاسة مسعود بارزاني و«الوطني» برئاسة بافل طالباني والقوى السنية في تحالفي «السيادة» و«عزم» فيما يستثني التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر الذي تتجه الانظار حاليا الى موقفه من التحالف الجديد.