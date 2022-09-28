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أعلنت البحرية الأميركية مصادرة شحنة هيروين في مياه الخليج.

وذكرت البحرية الأميركية في بيان أن الشحنة التي تمت مصادرتُها هي الأكبر على الإطلاق هذا العام وتزن 2410 كلغ من المخدرات الممنوعة، بقيمة 85 مليون دولار.

وفي مايو الماضي، صادرت البحرية الأميركية 640 كلغ من مادة الميثامفيتامين المخدرة، بقيمة 39 مليون دولار، من سفينة صيد طاقمها إيراني، خلال إبحارها في خليج عمان.

وقال بيان البحرية الأميركية إنه تم اعتراض السفينة أثناء عبورها المياه الدولية على طول طريق تستخدمه المنظمات الإجرامية تاريخياً لتهريب الأشخاص، والأسلحة، والمخدرات، والفحم.

وأوضح البيان أن أفراد طاقم السفينة حاولوا التخلص من أكثر من 60% من المخدرات المضبوطة خلال اقتراب المدمرة.

وقامت لجنة مكافحة الإرهاب بإجراء 9 عمليات ضبط ناجحة للمخدرات في عام 2022، مما أدى إلى مصادرة الهيروين والميثامفيتامين وحبوب الأمفيتامين والحشيش بقيمة إجمالية قدرها 130 مليون دولار.

والقوات البحرية المشتركة هي أكبر شراكة بحرية متعددة الجنسيات في العالم، وتضم 34 دولة، ومقرها الرئيسي في البحرين مع القيادة المركزية للقوات البحرية الأميركية والأسطول الخامس الأميركي.

