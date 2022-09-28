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اختار الاتحاد الدولي للملاحة الفضائية، الكويتية لمى العريمان ضمن الفائزين بجائزة Emerging Space Leader (رائد الفضاء الناشئ).

وقالت العريمان في تغريدة أمس: «كممثلة للكويت، أتمنى أن يكون فوزي بهذه الجائزة بوابة لغيري من الكويتيين والكويتيات لدخول مجال الفضاء.. كل الشكر والامتنان لكل الداعمين ولتكريمي بهذه الجائزة».

الاتحاد الدولي للملاحة الفضائية، منظمة دولية تهتم بأمور الفضاء ومقرها في باريس، وتأسس في عام 1951 كمنظمة غير حكومية لإقامة حوار بين العلماء في جميع أنحاء العالم، لطرح ومناقشة المعلومات حول التعاون الدولي للفضاء. لديها أكثر من 300 عضو من 66 بلدا في جميع أنحاء العالم.

