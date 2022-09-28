عربيات ودوليات

بغداد - الوكالات: أكد رئيس «تيار الحكمة» العراقي السيد عمار الحكيم انه وجد في ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان الذي التقاه في الرياض «قلبا ينبض في حب العراق» مشيرا خلال مشاركته في ملتقى الرافدين الى ان تضافر الامكانيات العراقية والسعودية سيكون «قوة عربية كبيرة». وفي الشأن الداخلي شدد الحكيم على ضرورة استمرار جلسات البرلمان ورفض استقالة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي باعتبارها «لا تخدم وضع البلاد الحالي».

وخلال مداخلته في الملتقى قال الحكيم «وجدت في ولي العهد السعودي محمد بن سلمان قلب ينبض في حب العراق». واضاف ان «المملكة العربية السعودية لديها امكانيات كبيرة والعراق لديهِ نفس الاماكانيات واذا اتحدت هذه الامكانيات سنكون قوة عربية كبيرة» ونشر الحكيم على حسابه في تويتر قائلا «عن لقائنا مع ولي العهد السعودي قلنا إن اللقاء كان معمقا بلا سقف للوقت أو للصراحة، وتداولنا في العلاقات البينية بين العراق والمملكة.. ووجدنا من سموه الرغبة والانفتاح على الواقع العراقي، كما قلنا بأهمية التكاملية بين نقاط القوة العراقية والسعودية خدمة لقضايا العرب والمسلمين». وتابع «أشرنا إلى أن هناك سوء فهم عربيا عن الوضع في العراق بعد التغيير الذي جرى سنة 2003 وهواجس لدى بعض دول المنطقة، وبعض وسائل الإعلام أسهمت في تعميقه لاردمه وعبرنا عن تفاؤلنا باستثمار التجربة الخليجية وما تمتلكه من خبرات تنموية في إعادة إعمار العراق وبنائه».

وفي الشأن الداخلي أشار الحكيم إلى وجود تحالفٍ سياسي جديد باسم «إدارة الدولة» سيُعلن من جانب عدة أطراف سياسية، لإمكانية تشكيل الحكومة القادمة وتجاوز العراق الانسداد السياسي.

وجاء حديث رئيس «تيار الحكمة» بينما يستعد البرلمان العراقي لعقد جلسة اليوم للتصويت على استقالة الحلبوسي من منصبه وانتخاب النائب الأول لرئيس المجلس. لكن الحكيم اكد «لن نقبل استقالة الحلبوسي ونسبة كبيرة من اعضاء مجلس النواب سيرفضون الاستقالة».

ولفت الحكيم إلى أن الإطار التنسيقي رشّح محمد شياع السوداني لرئاسة الحكومة العراقية انطلاقاً من اعتباراتٍ عديدة، لم يفصح عنها. وأشاد بنجاحات رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، في بناء علاقات إقليمية ودولية مهمة وإعادة العراق إلى دوره الحيوي والمؤثّر في تلك المنظومة وتقريب وجهات النظر بين دولٍ أساسية في المنطقة، كذلك نجاحه في تهدئة الشارع.

وأبدى رئيس تيار الحكمة، عن صدمته من انسحاب الكتلة الصدرية من البرلمان، وقال «في النظم البرلمانية، يمكن الانسحاب من الحكومة ومعارضتها، أما الانسحاب من البرلمان ودوره الرقابي، فذلك أمرٌ صادم». لكنه عاد وشدّد على أن الإطار التنسيقي متفقٌ بالإجماع على الحوار مع التيار الصدري موضحا انه أرسل عدة رسائل عبر عدة قنوات إلى زعيم التيار مقتدى الصدر دعاه فيها للعودة إلى مجلس النواب. وأبدى الحكيم استعداده لزيارة مقر إقامة الصدر. وقال ان «المنطقة الخضراء هي رمز السيادة الوطنية ويجب حمايتها وعلى المتظاهرين ان يتظاهروا خارج اسوارها».

