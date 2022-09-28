عربيات ودوليات

بغداد - الوكالات: أكد رئيس المحكمة الاتحادية العليا في العراق جاسم محمد عبود أن «جميع السلطات الاتحادية يجب أن تعمل بموجب الدستور» وأضاف عبود في مقابلة مع وكالة الأنباء العراقية ان «الغاية من المحكمة الاتحادية هي صيانة الدستور ومنع تجاوز السلطات» وتابع أن «المشكلة التي يمر بها العراق ليست في الدستور ولا في اختصاصات المحكمة الاتحادية وإنما المشكلة في تطبيق الدستور وسوء التعامل معه».

ولفت إلى أن «موضوع عودة النائب المستقيل لا يمكن لرئيس المحكمة الاتحادية أن يعطي رأيه بهذا الخصوص». وأكد أن «الدعوى المقامة للطعن باستقالة نواب الكتلة الصدرية لم يقم بها أصحاب الشأن (التيار الصدري) وإنما أقيمت من أطراف ليس لها علاقة من الناحية القانونية بهذا الموضوع»، مبيناً أن لكل دعوى ظروفها.

وبين أن «انتخاب رئيس الجمهورية وفق ما جاء بالمادة 70 واضح ولايمكن تجاوزه» مبيناً «في الفقه الدستوري يوجد موضوع العدول وهذا من الممكن للمحاكم الدستورية أن تعدل عن بعض آرائها بخصوص المبادئ القانونية وليس بخصوص قرارات حكمية صادرة من المحكمة الاتحادية». ونوه إلى أن «المحكمة الاتحادية إذا رأت أن من مصلحة الشعب العدول عن آرائها تعدل عن نظرها بما لا يخالف الدستور».

وبين أن «السبب الرئيسي للانسداد السياسي في العراق هي الخلافات السياسية»، منوهاً بأن «الفساد يعيق بناء الدولة وهو الآن نوعان: فساد ذو أهمية كبيرة، والآخر ذو أهمية أقل. والمواطن العراقي فقد ثقته بالوظيفة العامة. للمال العام حرمة ويجب حمايته». وأوضح أن «الهيئات الرقابية المتمثلة بديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة لم تضع حتى الآن الحدّ للفساد في العراق، ولا يمكن بناء الدولة طالما هناك غياب للعدالة الاجتماعية، ولا توجد نية حقيقية لإنهاء الفساد».

