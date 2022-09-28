عربيات ودوليات

اقترح الزميل نائب رئيس التحرير سامي عبداللطيف النصف على ساسة العراق الاستفادة من التجربة الخليجية وتنوعها لتجاوز الكثير من أزماته.

وقال الزميل النصف في مداخلة أمام «ملتقى الرافدين» المنعقد في بغداد بمشاركة 300 شخصية دولية سياسية وأكاديمية وباحثين ومثقفين من 33 دولة: إن «الربط الكهربائي بين العراق ودول مجلس التعاون ممكن أن يشكل البداية لحل أزمات العراق.. مع ملاحظة كثرة المشخصين للمرض وقله من يوصف العلاج».

وأضاف أن « الملتقى دشن نسخته الرابعة هذا العام تحت شعار (العالم يتغير)، لكن ليس بالضرورة أن يتغير نحو الأفضل فالبشرية ستحتفل في نوفمبر القادم بوصولها إلى المليار الثامن بسرعة غير منطقية، فعلى سبيل المثال ازداد عدد سكان العراق خلال عشرين عاما من 24 مليوناً إلى 42 مليونا أي مليون نسمة سنويا مع تناقص المياه وزحف التصحر وانحسار رقعة الأراضي الزراعية».

ولفت الزميل نائب رئيس التحرير إلى أن المصائب لا تأتي فرادى، فبالإضافة إلى انعكاسات التغير المناخي الكارثية على العراق والمنطقة فإن الاستفادة من الذهب الأسود ستقل أهميته وسعره مع إعلان 2050 عاما للاستغناء عن الوقود الإحفوري، وهو ما سينعكس سلبا على مسيرة العراق التنموية.

وكان رئيس مجلس الرافدين للحوار، زيد الطالقاني قال في كلمته افتتاحية: إن «بغداد مدينة السلام لا يسر حالها ولديها مشكلات عديدة ولابد من تشخصيها للانطلاق نحو سبل حلها».

وأضاف: «لدينا امكانات بشرية وثروات علمية كبيرة»، مبيناً أن «ملتقانا يؤمن على أن العراق يتطلع نحو النهوض لمواكبة التطور العالمي».

ويقول مركز الرافدين إن ملتقاه يهدف إلى طرح مبادرات وطنية ودولية بشأن قضايا الساعة، وتعزيز التواصل العلمي صناع القرار العراقيين والعرب والأجانب، وتوطيد العلاقات بين المؤسسات المحلية والدولية من جهة، والمؤسسات الحكومية من جهة أخرى.

ويختتم الملتقى أعماله غدا الخميس بإصدار توصيات مهمة.

