عربيات ودوليات

الأمم المتحدة - الوكالات: كشف تقرير للأمم المتحدة، عن وفاة 66 شخصاً في اليمن خلال الشهرين الأخيرين جرّاء الفيضانات المفاجئة التي ضربت أجزاء واسعة من البلاد تأثراً بالمنخفض الجوي القادم من بحر العرب، لترتفع بذلك حصيلة الضحايا الى 143 قتيلاً منذ مايو الفائت. وأشار التقرير الأممي إلى تضرر 231 ألف شخص خلال شهري أغسطس وسبتمبر مع قرب نهاية موسم الفيضانات التي تضرب محافظات ومناطق عدة في اليمن منذ بدء موسم الأمطار التي تسببت بسيول جارفة وصواعق رعدية. وقال إن نسبة الفيضانات انخفضت في عدة محافظات، مقارنة بشهري يوليو وأغسطس، عندما تسببت الأمطار الغزيرة في فيضانات شديدة بمناطق شاسعة في جميع أنحاء البلاد. وأضاف، ورغم ذلك الانخفاض الا أن الفيضانات ضربت بشدة مناطق بمحافظتي مأرب وحجة والتي تأثرت فيها آلاف الأسر.