عربيات ودوليات

دمشق - الوكالات: ارتفعت حصيلة ضحايا غرق المركب الذي كان يقل مهاجرين انطلقوا من لبنان، قبالة السواحل السورية الخميس الماضي الى 100 قتيل مع انتشال جثة جديدة كما أفادت وسائل الإعلام السورية الرسمية. وحصيلة غرق المركب هذا التي تعد بين الأعلى في منطقة شرق المتوسط، ارتفعت تباعا منذ العثور على أول الجثث الخميس الماضي فيما نجا 20 شخصا فقط من أصل 150 راكبا. وقال مدير الموانئ السورية العميد سامر قبرصلي في تصريح لوكالة الانباء السورية الرسمية «سانا» إن «عدد ضحايا المركب اللبناني وصل إلى100 شخص حتى الآن، وذلك بعد انتشال جثة من عرض البحر مقابل الباصيه في بانياس». وأفادت «سانا» أيضا ان كل الناجين خرجوا من المستشفى.