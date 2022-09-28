عربيات ودوليات

على وقع تهديد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باستخدام النووي ضمن عمليته العسكرية في أوكرانيا، أفاد تقرير لشبكة «سي إن إن» بأن أنظمة الأسلحة الروسية النووية تشمل 4477 رأساً حربياً نووياً، وحوالي 1900 منها عبارة عن رؤوس حربية «غير استراتيجية»، تُعرف أيضاً باسم الأسلحة النووية التكتيكية وفقاً لاتحاد العلماء الأميركيين.

وأشار التقرير إلى أن أقوى الرؤوس الحربية النووية «الاستراتيجية» الروسية لديها قوة متفجرة تتراوح بين 500 و800 كيلوطن وهي مصممة لتدمير مدن بأكملها. وتعتبر الإشارة إلى «الانفجار المنخفض» للأسلحة التكتيكية مضللة إلى حد ما حيث إن القوة المتفجرة من 10 إلى 100 كيلوطن من الديناميت لاتزال كافية لإحداث دمار كبير كما اكتشف العالم في عام 1945 عندما أسقطت الولايات المتحدة قنابل ذرية على هيروشيما وناغازاكي في اليابان، حيث كانت تلك القنابل تعادل حوالي 15 و21 كيلوطناً من الديناميت، على التوالي. وتسببت الانفجارات الأولية في هيروشيما وناغازاكي في مقتل حوالي 35 و70 ألف شخص على الفور، وتوفي عشرات الآلاف في وقت لاحق بسبب الإشعاع المنبعث، وفقاً لأرشيفات الحكومة الأميركية.

ويقول أليكس ويلرستين مدير دراسات العلوم والتكنولوجيا في معهد ستيفنز للتكنولوجيا في نيوجيرسي إن الاختلاف الحقيقي في الأسلحة النووية لايكمن في الحقيقة في نوعية تفجيرها ولكن في ماهية أهدافها. ويقول آخرون، بمن فيهم وزير الدفاع الأميركي السابق جيمس ماتيس، إنه لا يوجد فرق على الإطلاق. وأجاب التقرير بأن روسيا (والاتحاد السوفييتي سابقا) قامت ببناء والحفاظ على مخزون كبير من الأسلحة النووية التكتيكية. وكان التفكير الأولي هو أن استخدام سلاح نووي في ساحة المعركة يمنح القادة خياراً للقيام بضربة حاسمة يمكن أن تتجنب الهزيمة دون اللجوء إلى استخدام أكبر أسلحتهم النووية، والتي ستؤدي في حال هجوم مضاد إلى «تبادل نووي ينهي الحضارة،وفقا لاتحاد العلماء المعنيين بهذه المسألة.

ووصفت المنظمة في موقعها على الإنترنت أضرار الأسلحة التكتيكية المحدودة بأنه «معيب وخطير». وقالت مدونة اتحاد العلماء المعنيين: «تتنبأ المناورات الحربية الأميركية بأن الصراع الذي ينطوي على استخدام أسلحة نووية تكتيكية سوف يخرج عن نطاق السيطرة بسرعة». وجاء في البيان أن «محاكاة جامعة برينستون لصراع أميركي روسي يبدأ باستخدام سلاح نووي تكتيكي ينتهي بتصعيد سريع من شأنه أن يخلف أكثر من 90 مليون قتيل وجريح».

ورداً على تهديد بوتين الأسبوع الماضي، قالت الحملة الدولية لإلغاء الأسلحة النووية (ICAN) إن أوروبا عام 2022 هي مكان أكثر خطورة لاستخدام الأسلحة النووية من اليابان في عام 1945، التي كان عدد سكانها أقل وكانت معزولة نسبياً.

