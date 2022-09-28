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عواصم - الوكالات: حذر نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي ديمتري ميدفيديف من أن لروسيا الحق في استخدام الأسلحة النووية إذا لزم الأمر، بينما انتهت امس عمليات التصويت على انفصال 4 مناطق أوكرانية، وسط تواصل المعارك في خاركيف.

وقال ميدفيديف وهو رئيس روسيا سابقا، إن بلاده ستبذل جهدها لمنع ظهور أسلحة نووية لدى جيرانها المعادين، مثل أوكرانيا التي يسيطر عليها حلف شمال الأطلسي «ناتو» حاليا، حسب قوله. وأضاف «لروسيا الحق في استخدام الأسلحة النووية إذا لزم الأمر... وإذا تجاوز التهديد لروسيا الخط الأحمر فسيتعين علينا الرد والأمر ليس خدعة بالتأكيد».

واعتبر ميدفيديف أن أمن واشنطن ولندن وبروكسل أهم بكثير لحلف شمال الأطلسي من مصير أوكرانيا الزائلة التي لا يحتاجها أحد، حسب تعبيره.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد ألمح إلى احتمال استخدام السلاح النووي في الحرب، كما قال وزير الخارجية البيلاروسي فلاديمير ماكاي إن كل الخيارات أمام بلاده (الحليفة لروسيا) متاحة، بما فيها تجهيز الطائرات بالأسلحة النووية. فيما قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان-بيير إن واشنطن لم تر بعد أي سبب لتعديل الوضع الحالي لقواتها النووية، رغم تعامل بلادها بجدية مع التهديدات النووية الروسية.

في غضون ذلك اختتمت امس عملية التصويت بشكل مباشر في اليوم الخامس والأخير من استفتاء انضمام 4 مناطق في جنوب وشرق أوكرانيا إلى روسيا. وأعلنت السلطات الموالية لروسيا أن نسبة المشاركة في الاستفتاء بلغت 87% في دونيتسك، و83% في لوغانسك، و63% في خيرسون، و66% في زاباروجيا.

وقالت وزارة الدفاع البريطانية امس إنه من المرجح أن يعلن بوتين ضم مناطق أوكرانية محتلة إلى روسيا الاتحادية خلال خطابه أمام البرلمان يوم الجمعة. وأضافت في بيان أن «قادة روسيا يأملون بشكل شبه مؤكد في أن يُنظر إلى أي إعلان ضم على أنه إثبات لضرورة العملية العسكرية الخاصة وأن يعزز الدعم الوطني (داخل روسيا) للصراع».

ورغم تنديد أوكرانيا وحلفائها بهذه الاستفتاءات «الزائفة» وتعهد دول مجموعة السبع بعدم الاعتراف «مطلقا» بنتائج الانتخابات فإن هذه الانتقادات والتهديدات لم تردع موسكو، ومن المتوقع أن يصوت البرلمان الروسي قريبا على قانون يشرع ضم المناطق الأربع إلى روسيا.

وما زالت روسيا تواجه أزمة داخلية بعد إصدار بوتين أمر استدعاء نحو 300 ألف جندي من قوات الاحتياط، حيث قدرت إحدى جهات المراقبة أنه تم اعتقال ألفي شخص على الأقل حتى الآن جراء الاحتجاجات الرافضة للاستدعاء. وردا على سؤال عن احتمال إغلاق الحدود لمنع الرجال من الهرب، قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحافيين «لا أعرف أي شيء عن هذا. في الوقت الحالي، لم تُتخذ أي قرارات في هذا الصدد».وأفاد إعلاميون روس يعملون خارج البلاد، نقلا عن مسؤولين، بأن السلطات تخطط لمنع جميع الرجال من المغادرة.

